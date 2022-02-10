"الإحصاء الخليجي": نسبة التعافي من كورونا بالسعودية 94.3%

عرض بالأرقام للحالات وأكد: 106 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ106 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.3%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.245.751 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.321.437 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.056.368 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.010 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.3%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92%.