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"إسكان الباحة" تسلم 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في "ناوان"

سلّم مدير إسكان الباحة، ومدير جمعية البر، اليوم، 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من جمعية البر الأهلية بمركز ناوان من الرجال والنساء.

يأتي ذلك بتوجيهات مباشرة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وتفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان لتحقيق الاستفادة الكبيرة والتنمية للأسر الأشد حاجة عن طريق برامج الإسكان التنموي.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني، أن برنامج الإسكان التنموي يعد أحد مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، والذي يهتم بدعم الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، ونيابة عن المستفيدين الذين غمرتهم الفرحة، قدم رئيس جمعية البر الأهلية في ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، شكره وتقديره لوزارة الإسكان، ممثلة في فرعها في منطقة الباحة، ولمدير عام الشراكات بمنطقة الباحة، ولجهود زملائه أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها عن ذلك النشاط المستمر والعمل الدؤوب الذي أثمر ذلك المشروع المبارك، داعيًا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وولاة أمرها الذين لا يألون جهدًا في توفير أسباب الراحة والرفاهية للمواطنين.

حضر المناسبة رئيس مركز ناوان علي الشهري، وممثل العلاقات العامة بالإسكان التنموي بالرياض فهيد الدوسري، فيما كرمت جمعية "بر ناوان" مدير الإسكان بالباحة والإعلاميين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إسكان الباحة" تسلم 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في "ناوان"
سبق

سلّم مدير إسكان الباحة، ومدير جمعية البر، اليوم، 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من جمعية البر الأهلية بمركز ناوان من الرجال والنساء.

يأتي ذلك بتوجيهات مباشرة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وتفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان لتحقيق الاستفادة الكبيرة والتنمية للأسر الأشد حاجة عن طريق برامج الإسكان التنموي.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني، أن برنامج الإسكان التنموي يعد أحد مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، والذي يهتم بدعم الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، ونيابة عن المستفيدين الذين غمرتهم الفرحة، قدم رئيس جمعية البر الأهلية في ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، شكره وتقديره لوزارة الإسكان، ممثلة في فرعها في منطقة الباحة، ولمدير عام الشراكات بمنطقة الباحة، ولجهود زملائه أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها عن ذلك النشاط المستمر والعمل الدؤوب الذي أثمر ذلك المشروع المبارك، داعيًا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وولاة أمرها الذين لا يألون جهدًا في توفير أسباب الراحة والرفاهية للمواطنين.

حضر المناسبة رئيس مركز ناوان علي الشهري، وممثل العلاقات العامة بالإسكان التنموي بالرياض فهيد الدوسري، فيما كرمت جمعية "بر ناوان" مدير الإسكان بالباحة والإعلاميين.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:16 AM

"إسكان الباحة" تسلم 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في "ناوان"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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سلّم مدير إسكان الباحة، ومدير جمعية البر، اليوم، 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من جمعية البر الأهلية بمركز ناوان من الرجال والنساء.

يأتي ذلك بتوجيهات مباشرة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وتفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان لتحقيق الاستفادة الكبيرة والتنمية للأسر الأشد حاجة عن طريق برامج الإسكان التنموي.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني، أن برنامج الإسكان التنموي يعد أحد مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، والذي يهتم بدعم الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، ونيابة عن المستفيدين الذين غمرتهم الفرحة، قدم رئيس جمعية البر الأهلية في ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، شكره وتقديره لوزارة الإسكان، ممثلة في فرعها في منطقة الباحة، ولمدير عام الشراكات بمنطقة الباحة، ولجهود زملائه أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها عن ذلك النشاط المستمر والعمل الدؤوب الذي أثمر ذلك المشروع المبارك، داعيًا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وولاة أمرها الذين لا يألون جهدًا في توفير أسباب الراحة والرفاهية للمواطنين.

حضر المناسبة رئيس مركز ناوان علي الشهري، وممثل العلاقات العامة بالإسكان التنموي بالرياض فهيد الدوسري، فيما كرمت جمعية "بر ناوان" مدير الإسكان بالباحة والإعلاميين.

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