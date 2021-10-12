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"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم

قال: بوجه عام درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي.. سحب متفرقة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية هي باكورة موسم الوسم.

ولفت المسند؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى أنه بوجهٍ عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، وما زال الليل يطول بمقدار دقيقة و4 ثوان يومياً.

وأضاف، أن معنى الوسم العلامة والكي أو أثر الكي، وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن أمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ، ومطره نافع وهو منبت للكمأة وأصناف النباتات البرية، ويُقال احسب من أول مطرة 70 يوماً عندها يظهر أول الفقع، قلت وربما أقل من ذلك كخمسين يوماً ونحوه إذا كان الجو دافئاً.

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"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية هي باكورة موسم الوسم.

ولفت المسند؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى أنه بوجهٍ عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، وما زال الليل يطول بمقدار دقيقة و4 ثوان يومياً.

وأضاف، أن معنى الوسم العلامة والكي أو أثر الكي، وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن أمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ، ومطره نافع وهو منبت للكمأة وأصناف النباتات البرية، ويُقال احسب من أول مطرة 70 يوماً عندها يظهر أول الفقع، قلت وربما أقل من ذلك كخمسين يوماً ونحوه إذا كان الجو دافئاً.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:00 AM

"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم

قال: بوجه عام درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي.. سحب متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية هي باكورة موسم الوسم.

ولفت المسند؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى أنه بوجهٍ عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، وما زال الليل يطول بمقدار دقيقة و4 ثوان يومياً.

وأضاف، أن معنى الوسم العلامة والكي أو أثر الكي، وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن أمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ، ومطره نافع وهو منبت للكمأة وأصناف النباتات البرية، ويُقال احسب من أول مطرة 70 يوماً عندها يظهر أول الفقع، قلت وربما أقل من ذلك كخمسين يوماً ونحوه إذا كان الجو دافئاً.

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