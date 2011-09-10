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مرور عسير يقبض على قائد مركبة تخطى الرصيف لتجاوز الإشارة الحمراء

الإدارة أكدت أنه ستتم إحالته لـ"الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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مرور عسير يقبض على قائد مركبة تخطى الرصيف لتجاوز الإشارة الحمراء
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:16 PM

مرور عسير يقبض على قائد مركبة تخطى الرصيف لتجاوز الإشارة الحمراء

الإدارة أكدت أنه ستتم إحالته لـ"الهيئة" لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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1,510

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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