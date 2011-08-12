كشفت إحصائيات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن إجمالي عدد الأضاحي التي تمت في الـ24 ساعة الماضية، وهي نصف المستهدف للوصول لمليون أضحية ضمن الساعات المتبقية من الوقت الشرعي والمحددة بـ56 ساعة. وقال نائب المشرف العام لمشروع المملكة للهدي والأضاحي لشؤون العمليات الدكتور عمر عطية: شهدت الـ24 ساعة تنفيذ 525 ألف رأس من الأغنام منذ بدء الوقت الشرعي للذبح على مدار 24 ساعة متواصلة، ويتراوح متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة إلى 4980 رأسًا من الأغنام. وأضاف: تصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 136 ألف رأس من الأغنام، تتلوها مجزرة الثانية أو الوحدة الثانية 72 ألف رأس من الأغنام. وأردف: عمل غرفة العمليات المشتركة تتابع الرقابة الفنية والصحية والإدارية لسير أعمال النسك، ومراقبة جميع نواحي المشروع؛ من خلال 500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة. وتابع: هذا المشروع التقني يدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

500 ألف أضحية في 24 ساعة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-12 كشفت إحصائيات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن إجمالي عدد الأضاحي التي تمت في الـ24 ساعة الماضية، وهي نصف المستهدف للوصول لمليون أضحية ضمن الساعات المتبقية من الوقت الشرعي والمحددة بـ56 ساعة.



وقال نائب المشرف العام لمشروع المملكة للهدي والأضاحي لشؤون العمليات الدكتور عمر عطية: شهدت الـ24 ساعة تنفيذ 525 ألف رأس من الأغنام منذ بدء الوقت الشرعي للذبح على مدار 24 ساعة متواصلة، ويتراوح متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة إلى 4980 رأسًا من الأغنام.



وأضاف: تصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 136 ألف رأس من الأغنام، تتلوها مجزرة الثانية أو الوحدة الثانية 72 ألف رأس من الأغنام.



وأردف: عمل غرفة العمليات المشتركة تتابع الرقابة الفنية والصحية والإدارية لسير أعمال النسك، ومراقبة جميع نواحي المشروع؛ من خلال 500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة.



وتابع: هذا المشروع التقني يدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 03:18 PM

500 ألف أضحية في 24 ساعة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي متوسط إنتاجية الأغنام في الساعة الواحدة يصل إلى 4980 رأسًا





A A A





3 مشاركة

كشفت إحصائيات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن إجمالي عدد الأضاحي التي تمت في الـ24 ساعة الماضية، وهي نصف المستهدف للوصول لمليون أضحية ضمن الساعات المتبقية من الوقت الشرعي والمحددة بـ56 ساعة.



وقال نائب المشرف العام لمشروع المملكة للهدي والأضاحي لشؤون العمليات الدكتور عمر عطية: شهدت الـ24 ساعة تنفيذ 525 ألف رأس من الأغنام منذ بدء الوقت الشرعي للذبح على مدار 24 ساعة متواصلة، ويتراوح متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة إلى 4980 رأسًا من الأغنام.



وأضاف: تصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 136 ألف رأس من الأغنام، تتلوها مجزرة الثانية أو الوحدة الثانية 72 ألف رأس من الأغنام.



وأردف: عمل غرفة العمليات المشتركة تتابع الرقابة الفنية والصحية والإدارية لسير أعمال النسك، ومراقبة جميع نواحي المشروع؛ من خلال 500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة.



وتابع: هذا المشروع التقني يدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.