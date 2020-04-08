الصحة المصرية تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا

بعد أن نشرت وسائل إعلام مصرية إنتاج مستحضر لعلاج المرضى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد.بحسب رويترز.

وأشار مجاهد، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وشدد مجاهد على أن التصريحات حول إنتاج دواء مستخدم لمواجهة فيروس كورونا غير صحيح، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة تسبب البلبلة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكانت وسائل إعلام مصرية زعمت في وقت سابق من اليوم، بأن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وسائل الإعلام هذه عن رئيس الشركة عوض جبر، قوله في بيان إن "المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسمياً في العالم لعلاج مصابي كورونا".

وذكرت وسائل الإعلام ايضاً أن "رئيس المهن الطبية للأدوية، أشار إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".