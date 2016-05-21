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لا تفكر بتجربة ما تراه في الفيديو.. صيد تمساح بيدين عاريتين

أحد سكان أستراليا الأصليين: أنا صياد بالفطرة

لا تفكر يومًا في تجربة ما تراه في هذا الفيديو، فمن يقوم بصيد تمساح بيدين عاريتين لابد أن يكون صيادًا بالفطرة، يملك المهارات اللازمة وحصل على التدريب الكافي، كما يفعل هذا الرجل من سكان أستراليا الأصليين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط بعض السياح هذا الفيديو منذ ثلاثة أسابيع، على طريق السافانا السياحي السريع الذي يمر عبر غابات السافانا الإستوائية شمالي أستراليا، حين وقف أحد سكان أستراليا الأصليين فخورًا بنفسه أمام السياح وهو يقول: أنا نيكولاس ميلياري فيتزباتريك، أنا صياد قديم بالفطرة.

وحسب الفيديو، أظهرت اللقطات الصياد فيتزباتريك، وهو يقف في الماء فوق التمساح تمامًا، وقد وضع ساقيه بهدوء على جانبي التمساح، ثم يهبط بيديه في الماء ببطء شديد وهدوء، قبل أن يضرب بسرعة خارقة بيديه حول رقبة التمساح ويسحبه من الماء.

ثم يقف الصياد ويديه ملفوفتين بقوة حول عنق التمساح، الذي يضرب بذيله في الهواء، ويحمل فيتزباتريك التمساح للحظات قبل أن يعيده إلى النهر.

وتنقل صحيفة "إن تي نيوز" الأسترالية عن فيتزباتريك، قوله: "أنا صياد نشأت في هذه الغابات، واعتدت التنقل من مكان لآخر مع مجموعات من قومي، لقد سمعت كثيرًا من القصص عن تماسيح الأنهار، وكيف اعتاد شعبنا أكلها"، ويضيف فيتزباتريك: "هنا وأمام هذا التمساح، أردت اختبار مهاراتي القديمة بالصيد.. هدوء وتركيز ثم تحرك سريع مع ثقة بالنفس".

وتقول الصحيفة: اعتاد فيتزباتريك صيد تماسيح الأنهار والحيات في السافانا، لكنه لا يصيد الثعابين السامة ولا تماسيح البحار العملاقة.

https://www.youtube.com/watch?v=mngxbYYa7Vs

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لا تفكر بتجربة ما تراه في الفيديو.. صيد تمساح بيدين عاريتين
سبق

لا تفكر يومًا في تجربة ما تراه في هذا الفيديو، فمن يقوم بصيد تمساح بيدين عاريتين لابد أن يكون صيادًا بالفطرة، يملك المهارات اللازمة وحصل على التدريب الكافي، كما يفعل هذا الرجل من سكان أستراليا الأصليين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط بعض السياح هذا الفيديو منذ ثلاثة أسابيع، على طريق السافانا السياحي السريع الذي يمر عبر غابات السافانا الإستوائية شمالي أستراليا، حين وقف أحد سكان أستراليا الأصليين فخورًا بنفسه أمام السياح وهو يقول: أنا نيكولاس ميلياري فيتزباتريك، أنا صياد قديم بالفطرة.

وحسب الفيديو، أظهرت اللقطات الصياد فيتزباتريك، وهو يقف في الماء فوق التمساح تمامًا، وقد وضع ساقيه بهدوء على جانبي التمساح، ثم يهبط بيديه في الماء ببطء شديد وهدوء، قبل أن يضرب بسرعة خارقة بيديه حول رقبة التمساح ويسحبه من الماء.

ثم يقف الصياد ويديه ملفوفتين بقوة حول عنق التمساح، الذي يضرب بذيله في الهواء، ويحمل فيتزباتريك التمساح للحظات قبل أن يعيده إلى النهر.

وتنقل صحيفة "إن تي نيوز" الأسترالية عن فيتزباتريك، قوله: "أنا صياد نشأت في هذه الغابات، واعتدت التنقل من مكان لآخر مع مجموعات من قومي، لقد سمعت كثيرًا من القصص عن تماسيح الأنهار، وكيف اعتاد شعبنا أكلها"، ويضيف فيتزباتريك: "هنا وأمام هذا التمساح، أردت اختبار مهاراتي القديمة بالصيد.. هدوء وتركيز ثم تحرك سريع مع ثقة بالنفس".

وتقول الصحيفة: اعتاد فيتزباتريك صيد تماسيح الأنهار والحيات في السافانا، لكنه لا يصيد الثعابين السامة ولا تماسيح البحار العملاقة.

https://www.youtube.com/watch?v=mngxbYYa7Vs

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
04:03 PM

لا تفكر بتجربة ما تراه في الفيديو.. صيد تمساح بيدين عاريتين

أحد سكان أستراليا الأصليين: أنا صياد بالفطرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,490

لا تفكر يومًا في تجربة ما تراه في هذا الفيديو، فمن يقوم بصيد تمساح بيدين عاريتين لابد أن يكون صيادًا بالفطرة، يملك المهارات اللازمة وحصل على التدريب الكافي، كما يفعل هذا الرجل من سكان أستراليا الأصليين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط بعض السياح هذا الفيديو منذ ثلاثة أسابيع، على طريق السافانا السياحي السريع الذي يمر عبر غابات السافانا الإستوائية شمالي أستراليا، حين وقف أحد سكان أستراليا الأصليين فخورًا بنفسه أمام السياح وهو يقول: أنا نيكولاس ميلياري فيتزباتريك، أنا صياد قديم بالفطرة.

وحسب الفيديو، أظهرت اللقطات الصياد فيتزباتريك، وهو يقف في الماء فوق التمساح تمامًا، وقد وضع ساقيه بهدوء على جانبي التمساح، ثم يهبط بيديه في الماء ببطء شديد وهدوء، قبل أن يضرب بسرعة خارقة بيديه حول رقبة التمساح ويسحبه من الماء.

ثم يقف الصياد ويديه ملفوفتين بقوة حول عنق التمساح، الذي يضرب بذيله في الهواء، ويحمل فيتزباتريك التمساح للحظات قبل أن يعيده إلى النهر.

وتنقل صحيفة "إن تي نيوز" الأسترالية عن فيتزباتريك، قوله: "أنا صياد نشأت في هذه الغابات، واعتدت التنقل من مكان لآخر مع مجموعات من قومي، لقد سمعت كثيرًا من القصص عن تماسيح الأنهار، وكيف اعتاد شعبنا أكلها"، ويضيف فيتزباتريك: "هنا وأمام هذا التمساح، أردت اختبار مهاراتي القديمة بالصيد.. هدوء وتركيز ثم تحرك سريع مع ثقة بالنفس".

وتقول الصحيفة: اعتاد فيتزباتريك صيد تماسيح الأنهار والحيات في السافانا، لكنه لا يصيد الثعابين السامة ولا تماسيح البحار العملاقة.

https://www.youtube.com/watch?v=mngxbYYa7Vs

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