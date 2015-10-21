وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-21 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي. وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 08:41 AM

"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا





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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.

وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.