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"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي

قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.

وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

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"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.

وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:41 AM

"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي

قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.

وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

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