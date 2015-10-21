"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.
وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.
وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.
وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي.
وقال "ترامب": إن شبكة "تروث سوشل" ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.