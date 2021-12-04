الخبر عاجل والحدث غير مهم للغاية.. إشادة بوصف مذيع "العربية" لـ "استقالة قرداحي"

شبكة سي إن إن الأمريكية اهتمت بالواقعة وتناولت ردود الأفعال على كلمات "الطميحي"

إشادات واسعة حظي بها وصف مذيع قناة "العربية"، محمد الطميحي، استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بأنها "خبر عاجل غير مهم للغاية".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قال الطميحي لدى إذاعته نشرة الأخبار: "في خبر عاجل غير مهم للغاية وزير الإعلام اللبناني يقدم استقالته من الحكومة".

في وقت سابق، الجمعة، أعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته، بعد شهر من أزمة دبلوماسية بين بلاده ودول خليجية، على أثر تصريحات له بشأن الوضع في اليمن. وهو ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءها من لبنان، وطرد بعض تلك الدول سفراء لبنان لديها.

وأثار تعليق مذيع "العربية" على خبر استقالة قرداحي، إشادات على نطاق واسع، فعلى موقع "تويتر"، قالت الصحافية اللبنانية محاسن مرسل: "في خبر عاجل غير مهم للغاية.. أفضل مَن وصف استقالة القرداحي، اليوم، هو الزميل الإعلامي في قناة العربية الأستاذ محمد الطميحي".

ووصف الإعلامي العراقي سفيان السامرائي، ما فعله الطميحي، قائلاً: "حركة المذيع السعودي مرعبة والله فعلها من قلبه ومن إحساسه الوطني، والنص من عنده غير مكتوب، حياك يا بطل في خبر عاجل غير مهم للغاية قرداحي يقدم استقالته".