أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، 12 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.
"التحالف": تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة
تنفيذ 12 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، 12 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.
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"التحالف": تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-15
أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، 12 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:07 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:31 PM
"التحالف": تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة
تنفيذ 12 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، 12 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.
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04 فبراير
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142 مليون ..
20 أكتوبر
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