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"الجبر للتمويل" تحصل على جائزة أفضل برنامج تمويلي في قطاع السيارات

"الجبر": خطوة تعكس سلامة الاستراتيجية التي نسير عليها لتقديم التميّز لعملائنا

اختارت مجلة "سبور موتور" المتخصصة في قطاع السيارات؛ شركة الجبر للتمويل كأفضل شركة في تقديم برامج التمويل، حيث تمنح العملاء خيارات مناسبة لتملّك السيارات خلال عام 2021.

وتسلم عضو مجلس الإدارة محمد الجبر الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالتزامن مع معرض جدة الدولي للسيارات.

وأكد "الجبر" عقب تسلُّمه الجائزة أن الحصول على أفضلية تقديم العروض التمويلية للعملاء أمر يُسعد جميع منسوبي الشركة، خصوصاً وأنه يعكس سلامة الاستراتيجية التي نسير عليها في تقديم كل ما هو مميز لعملائنا، بالتعاون مع شركائنا في وكالات مختلف العلامات التجارية البارزة في عالم صناعة السيارات العاملة في المملكة.

وأضاف "الجبر" قائلاً: "تقوم فلسفتنا في العمل التمويلي على تقديم عروض تمويلية تناسب مختلف الفئات من عملائنا؛ لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم في تملّك السيارات التي تناسبهم، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء شبكة من العلاقات القوية مع وكالات السيارات في المملكة وشركات التأمين؛ لضمان الحصول على أفضل الأسعار لعملائنا، والتي تنعكس على القيمة الإجمالية التي يدفعها العميل لتملّكه سيارته، مما جعلنا خياراً جيداً ومناسباً رفع من نسبة الإقبال على عروضنا، وأكسبنا ثقةً متزايدةً لدى العملاء، والتي هي محل تقديرنا وحرصنا للمحافظة عليها وتنميتها".

وختم بالتأكيد على أن شعار العمل داخل شركة "الجبر" للتمويل هو البحث دائماً عن الأفضل؛ لتقديمه لعملائنا كنهج ثابت تقوم عليه الشركة لخدمة عملائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبر للتمويل" تحصل على جائزة أفضل برنامج تمويلي في قطاع السيارات
سبق

اختارت مجلة "سبور موتور" المتخصصة في قطاع السيارات؛ شركة الجبر للتمويل كأفضل شركة في تقديم برامج التمويل، حيث تمنح العملاء خيارات مناسبة لتملّك السيارات خلال عام 2021.

وتسلم عضو مجلس الإدارة محمد الجبر الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالتزامن مع معرض جدة الدولي للسيارات.

وأكد "الجبر" عقب تسلُّمه الجائزة أن الحصول على أفضلية تقديم العروض التمويلية للعملاء أمر يُسعد جميع منسوبي الشركة، خصوصاً وأنه يعكس سلامة الاستراتيجية التي نسير عليها في تقديم كل ما هو مميز لعملائنا، بالتعاون مع شركائنا في وكالات مختلف العلامات التجارية البارزة في عالم صناعة السيارات العاملة في المملكة.

وأضاف "الجبر" قائلاً: "تقوم فلسفتنا في العمل التمويلي على تقديم عروض تمويلية تناسب مختلف الفئات من عملائنا؛ لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم في تملّك السيارات التي تناسبهم، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء شبكة من العلاقات القوية مع وكالات السيارات في المملكة وشركات التأمين؛ لضمان الحصول على أفضل الأسعار لعملائنا، والتي تنعكس على القيمة الإجمالية التي يدفعها العميل لتملّكه سيارته، مما جعلنا خياراً جيداً ومناسباً رفع من نسبة الإقبال على عروضنا، وأكسبنا ثقةً متزايدةً لدى العملاء، والتي هي محل تقديرنا وحرصنا للمحافظة عليها وتنميتها".

وختم بالتأكيد على أن شعار العمل داخل شركة "الجبر" للتمويل هو البحث دائماً عن الأفضل؛ لتقديمه لعملائنا كنهج ثابت تقوم عليه الشركة لخدمة عملائها.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:44 PM

"الجبر للتمويل" تحصل على جائزة أفضل برنامج تمويلي في قطاع السيارات

"الجبر": خطوة تعكس سلامة الاستراتيجية التي نسير عليها لتقديم التميّز لعملائنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت مجلة "سبور موتور" المتخصصة في قطاع السيارات؛ شركة الجبر للتمويل كأفضل شركة في تقديم برامج التمويل، حيث تمنح العملاء خيارات مناسبة لتملّك السيارات خلال عام 2021.

وتسلم عضو مجلس الإدارة محمد الجبر الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالتزامن مع معرض جدة الدولي للسيارات.

وأكد "الجبر" عقب تسلُّمه الجائزة أن الحصول على أفضلية تقديم العروض التمويلية للعملاء أمر يُسعد جميع منسوبي الشركة، خصوصاً وأنه يعكس سلامة الاستراتيجية التي نسير عليها في تقديم كل ما هو مميز لعملائنا، بالتعاون مع شركائنا في وكالات مختلف العلامات التجارية البارزة في عالم صناعة السيارات العاملة في المملكة.

وأضاف "الجبر" قائلاً: "تقوم فلسفتنا في العمل التمويلي على تقديم عروض تمويلية تناسب مختلف الفئات من عملائنا؛ لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم في تملّك السيارات التي تناسبهم، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء شبكة من العلاقات القوية مع وكالات السيارات في المملكة وشركات التأمين؛ لضمان الحصول على أفضل الأسعار لعملائنا، والتي تنعكس على القيمة الإجمالية التي يدفعها العميل لتملّكه سيارته، مما جعلنا خياراً جيداً ومناسباً رفع من نسبة الإقبال على عروضنا، وأكسبنا ثقةً متزايدةً لدى العملاء، والتي هي محل تقديرنا وحرصنا للمحافظة عليها وتنميتها".

وختم بالتأكيد على أن شعار العمل داخل شركة "الجبر" للتمويل هو البحث دائماً عن الأفضل؛ لتقديمه لعملائنا كنهج ثابت تقوم عليه الشركة لخدمة عملائها.

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