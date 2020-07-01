النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا: ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة انتهاك للقانون الدولي

"لو دريان" أشار إلى أنه لن يمر دون عواقب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأربعاء): "إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وستكون له عواقب".

وشدد "لو دريان" في جلسة برلمانية على أن ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الوزير الفرنسي أنه لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا: ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة انتهاك للقانون الدولي
سبق

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأربعاء): "إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وستكون له عواقب".

وشدد "لو دريان" في جلسة برلمانية على أن ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الوزير الفرنسي أنه لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
06:15 PM

فرنسا: ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة انتهاك للقانون الدولي

"لو دريان" أشار إلى أنه لن يمر دون عواقب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
240

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأربعاء): "إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وستكون له عواقب".

وشدد "لو دريان" في جلسة برلمانية على أن ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكد الوزير الفرنسي أنه لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,416
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,712

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة