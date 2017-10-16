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الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل

"القحطاني": مشاركة جهات حكومية ودولية بالمعرض دليل على قوة السوق بالمملكة

تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.


ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.

ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.

وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".

المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات سعودي موبايل شو

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل
سبق

تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.


ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.

ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.

وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:45 PM

الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل

"القحطاني": مشاركة جهات حكومية ودولية بالمعرض دليل على قوة السوق بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.


ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.

ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.

وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".

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