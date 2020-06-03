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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

"دخول المرحلة المروعة".. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتجاوز 50 ألفًا

إحصاء لـ"رويترز" يستند للمصادر الرسمية

أفاد إحصاء لـ"رويترز" يستند إلى المصادر الرسمية للبيانات، اليوم (الأربعاء)، بتجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجزَ الخمسين ألف وفاة؛ مما يسلط الضوء على أن البلاد واحدة من أكثر دول العالم نكبة بالوباء.

وأدت بيانات جديدة من أسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 50059؛ مما يعني دخول مرحلة مروعة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويتضمن الإحصاء في الأساس الحالات التي يذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 22 مايو (أيار)، وحتى 31 مايو في أسكتلندا، كما يشمل الإحصاء الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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"دخول المرحلة المروعة".. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتجاوز 50 ألفًا
سبق

أفاد إحصاء لـ"رويترز" يستند إلى المصادر الرسمية للبيانات، اليوم (الأربعاء)، بتجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجزَ الخمسين ألف وفاة؛ مما يسلط الضوء على أن البلاد واحدة من أكثر دول العالم نكبة بالوباء.

وأدت بيانات جديدة من أسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 50059؛ مما يعني دخول مرحلة مروعة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويتضمن الإحصاء في الأساس الحالات التي يذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 22 مايو (أيار)، وحتى 31 مايو في أسكتلندا، كما يشمل الإحصاء الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:29 PM

"دخول المرحلة المروعة".. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتجاوز 50 ألفًا

إحصاء لـ"رويترز" يستند للمصادر الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء لـ"رويترز" يستند إلى المصادر الرسمية للبيانات، اليوم (الأربعاء)، بتجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجزَ الخمسين ألف وفاة؛ مما يسلط الضوء على أن البلاد واحدة من أكثر دول العالم نكبة بالوباء.

وأدت بيانات جديدة من أسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 50059؛ مما يعني دخول مرحلة مروعة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويتضمن الإحصاء في الأساس الحالات التي يذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 22 مايو (أيار)، وحتى 31 مايو في أسكتلندا، كما يشمل الإحصاء الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

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