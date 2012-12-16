مصر تُدين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة: أعمال جبانة وخسيسة

أعربت عن تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير: "ارتباط وثيق بين أمن البلدين"

أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل مليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.