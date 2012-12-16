النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تُدين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة: أعمال جبانة وخسيسة

أعربت عن تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير: "ارتباط وثيق بين أمن البلدين"

أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل مليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر تُدين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة: أعمال جبانة وخسيسة
سبق

أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل مليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
11:31 AM

مصر تُدين الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضي المملكة: أعمال جبانة وخسيسة

أعربت عن تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير: "ارتباط وثيق بين أمن البلدين"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
406

أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.

وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل مليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,585
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,477
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,417

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة