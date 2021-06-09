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الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس

على كأس محمد السادس ويجمع الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.


وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".

وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس
سبق

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.


وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".

وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:36 PM

الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس

على كأس محمد السادس ويجمع الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.


وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".

وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".

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