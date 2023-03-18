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ضباب كثيف يلف الباحة و"المرور" يدعو السائقين إلى الحذر

تدنٍّ للرؤية والحالة تشمل بالجرشي والطريق السياحي

شهدت مدينة الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق ضباباً كثيفاً أدّى إلى تدنٍّ في مستوى محدودية الرؤية ببعض المواقع.

بدوره، ناشد مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء؛ متمنياً السلامة للجميع.

ضباب مدينة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضباب كثيف يلف الباحة و"المرور" يدعو السائقين إلى الحذر
سبق

شهدت مدينة الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق ضباباً كثيفاً أدّى إلى تدنٍّ في مستوى محدودية الرؤية ببعض المواقع.

بدوره، ناشد مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء؛ متمنياً السلامة للجميع.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:00 PM

ضباب كثيف يلف الباحة و"المرور" يدعو السائقين إلى الحذر

تدنٍّ للرؤية والحالة تشمل بالجرشي والطريق السياحي

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أحمد العبدالله - الباحة
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798

شهدت مدينة الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق ضباباً كثيفاً أدّى إلى تدنٍّ في مستوى محدودية الرؤية ببعض المواقع.

بدوره، ناشد مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء؛ متمنياً السلامة للجميع.

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