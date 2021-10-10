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تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

قالت: الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

علقت شركة المياه الوطنية على ما ورد في الخبر المنشور في "سبق" اليوم بعنوان "مرتادو طريق "وادي وج" يتفاجأون بانتهاء مدة مشروع دون إنجازه"، مؤكدة أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.


وبخصوص مشروع تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، أوضحت أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه تم البدء بتنفيذ الأعمال في شهر أبريل من عام 2021م، ومدة المشروع 36 شهراً ما يُعادل (3) سنوات وجارٍ متابعة إنجاز الأعمال وفق الخطة المحددة، حيث سيتم الانتهاء خلال الفترة الزمنية المذكورة بإذن الله.

وأبدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي طرح يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة
سبق

علقت شركة المياه الوطنية على ما ورد في الخبر المنشور في "سبق" اليوم بعنوان "مرتادو طريق "وادي وج" يتفاجأون بانتهاء مدة مشروع دون إنجازه"، مؤكدة أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.


وبخصوص مشروع تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، أوضحت أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه تم البدء بتنفيذ الأعمال في شهر أبريل من عام 2021م، ومدة المشروع 36 شهراً ما يُعادل (3) سنوات وجارٍ متابعة إنجاز الأعمال وفق الخطة المحددة، حيث سيتم الانتهاء خلال الفترة الزمنية المذكورة بإذن الله.

وأبدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي طرح يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
07:30 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

قالت: الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علقت شركة المياه الوطنية على ما ورد في الخبر المنشور في "سبق" اليوم بعنوان "مرتادو طريق "وادي وج" يتفاجأون بانتهاء مدة مشروع دون إنجازه"، مؤكدة أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.


وبخصوص مشروع تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، أوضحت أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه تم البدء بتنفيذ الأعمال في شهر أبريل من عام 2021م، ومدة المشروع 36 شهراً ما يُعادل (3) سنوات وجارٍ متابعة إنجاز الأعمال وفق الخطة المحددة، حيث سيتم الانتهاء خلال الفترة الزمنية المذكورة بإذن الله.

وأبدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي طرح يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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