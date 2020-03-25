وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، مبلغ 1.986.484 ريالًا في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات؛ وذلك عن شهر مارس الجاري.

"تعليم نجران" يودِع أكثر من مليون و900 ألف ريال في حسابات الطلاب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-25 أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، مبلغ 1.986.484 ريالًا في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات؛ وذلك عن شهر مارس الجاري. وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:01 AM

"تعليم نجران" يودِع أكثر من مليون و900 ألف ريال في حسابات الطلاب عن شهر مارس الجاري وشملت طلاب التحفيظ والإعاقات والقرى النائية





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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، مبلغ 1.986.484 ريالًا في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات؛ وذلك عن شهر مارس الجاري.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.