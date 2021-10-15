النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

75 % مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

6 أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها من أصل ٩ أصناف مسوقة

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض إقبالاً واسعًا على جناح الأسلحة من هواة اقتناء أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة.

وأشار أحد إداريي شركة الأسلحة المشاركة يوسف السويلم، إلى أن الشركة باعت ما يقارب الـ 75 % من الأصناف التي عرضت نتيجة التسهيلات المقدمة لشركات الأسلحة والذخيرة بكل أنواعها، موضحًا أن 6 أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها في الجناح، من أصل 9 أصناف مسوقة، مبينًا أن الإقبال كبير على شراء الأسلحة بسبب التنظيم الذي يشهده المعرض والمعروضات المتنوعة، ذاكرًا أن المواصفات التي تتمتع بها الأصناف المعروضة جذبت الرجال والسيدات للشراء على حد سواء، مفيدًا بأن الاختبارات التي أُجريت على الأسلحة أثبتت درجة عالية من القوة والثبات في السلاح، فلم تغير من أدائه أثناء الرماية، وتعد هذه واحدة من المقومات التي يرغب بها الزبائن إضافة إلى الأمان.

وبيّن أن الأسعار خاضعة للتقديرات التي تقررها إدارة الشركة والمعرض، مبينًا أن بعض الأصناف المعروضة لدى الشركة بيعت كاملة عقب افتتاح المنصة بأيام قليلة.

وأفاد بأن ضمان السلاح يوضح للعميل عند عرض القطعة، مشيرًا إلى توفر كل الإكسسوارات الخاصة بأسلحة الوكيل، والتي تشمل الأمشاط والمخازن وقطع الغيار، بالإضافة إلى وجود ورشة للصيانة ومعرض للمؤسسة فيما إذا احتاج العميل إلى أي استفسار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
75 % مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
سبق

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض إقبالاً واسعًا على جناح الأسلحة من هواة اقتناء أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة.

وأشار أحد إداريي شركة الأسلحة المشاركة يوسف السويلم، إلى أن الشركة باعت ما يقارب الـ 75 % من الأصناف التي عرضت نتيجة التسهيلات المقدمة لشركات الأسلحة والذخيرة بكل أنواعها، موضحًا أن 6 أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها في الجناح، من أصل 9 أصناف مسوقة، مبينًا أن الإقبال كبير على شراء الأسلحة بسبب التنظيم الذي يشهده المعرض والمعروضات المتنوعة، ذاكرًا أن المواصفات التي تتمتع بها الأصناف المعروضة جذبت الرجال والسيدات للشراء على حد سواء، مفيدًا بأن الاختبارات التي أُجريت على الأسلحة أثبتت درجة عالية من القوة والثبات في السلاح، فلم تغير من أدائه أثناء الرماية، وتعد هذه واحدة من المقومات التي يرغب بها الزبائن إضافة إلى الأمان.

وبيّن أن الأسعار خاضعة للتقديرات التي تقررها إدارة الشركة والمعرض، مبينًا أن بعض الأصناف المعروضة لدى الشركة بيعت كاملة عقب افتتاح المنصة بأيام قليلة.

وأفاد بأن ضمان السلاح يوضح للعميل عند عرض القطعة، مشيرًا إلى توفر كل الإكسسوارات الخاصة بأسلحة الوكيل، والتي تشمل الأمشاط والمخازن وقطع الغيار، بالإضافة إلى وجود ورشة للصيانة ومعرض للمؤسسة فيما إذا احتاج العميل إلى أي استفسار.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
12:52 AM

75 % مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

6 أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها من أصل ٩ أصناف مسوقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,034

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض إقبالاً واسعًا على جناح الأسلحة من هواة اقتناء أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة.

وأشار أحد إداريي شركة الأسلحة المشاركة يوسف السويلم، إلى أن الشركة باعت ما يقارب الـ 75 % من الأصناف التي عرضت نتيجة التسهيلات المقدمة لشركات الأسلحة والذخيرة بكل أنواعها، موضحًا أن 6 أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها في الجناح، من أصل 9 أصناف مسوقة، مبينًا أن الإقبال كبير على شراء الأسلحة بسبب التنظيم الذي يشهده المعرض والمعروضات المتنوعة، ذاكرًا أن المواصفات التي تتمتع بها الأصناف المعروضة جذبت الرجال والسيدات للشراء على حد سواء، مفيدًا بأن الاختبارات التي أُجريت على الأسلحة أثبتت درجة عالية من القوة والثبات في السلاح، فلم تغير من أدائه أثناء الرماية، وتعد هذه واحدة من المقومات التي يرغب بها الزبائن إضافة إلى الأمان.

وبيّن أن الأسعار خاضعة للتقديرات التي تقررها إدارة الشركة والمعرض، مبينًا أن بعض الأصناف المعروضة لدى الشركة بيعت كاملة عقب افتتاح المنصة بأيام قليلة.

وأفاد بأن ضمان السلاح يوضح للعميل عند عرض القطعة، مشيرًا إلى توفر كل الإكسسوارات الخاصة بأسلحة الوكيل، والتي تشمل الأمشاط والمخازن وقطع الغيار، بالإضافة إلى وجود ورشة للصيانة ومعرض للمؤسسة فيما إذا احتاج العميل إلى أي استفسار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة