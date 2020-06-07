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"نقص المرضى" يسبّب انتكاسة يابانية لإنتاج لقاح "كورونا"

بعدما أعلنت الشركة المصنّعة امتداد التجارب حتى يوليو المقبل

في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح ضد وباء كورونا، قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية، الأحد، إن أبحاثها على عقار أفيغان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس ربما تمتد حتى يوليو.

وقال متحدث باسم "فوجي فيلم" رداً على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية، أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعيّن إجراء تجارب عليهم: "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو".

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر وفق "سكاي نيوز عربية".

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوماً، فسوف تستمر العملية حتى يوليو على أقرب تقدير، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيكي نقلاً عن مصدر لم تسمه.

وقال المتحدث إن "فوجي فيلم" لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب.. وأضاف "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن".

وتسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب زهاء سبعة ملايين على مستوى العالم، في حين أودى مرض كوفيد-19، الناجم عنه، بحياة 400 ألف تقريباً.

شركة فوجي فيلم فيروس كورونا الجديد

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"نقص المرضى" يسبّب انتكاسة يابانية لإنتاج لقاح "كورونا"
سبق

في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح ضد وباء كورونا، قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية، الأحد، إن أبحاثها على عقار أفيغان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس ربما تمتد حتى يوليو.

وقال متحدث باسم "فوجي فيلم" رداً على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية، أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعيّن إجراء تجارب عليهم: "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو".

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر وفق "سكاي نيوز عربية".

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوماً، فسوف تستمر العملية حتى يوليو على أقرب تقدير، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيكي نقلاً عن مصدر لم تسمه.

وقال المتحدث إن "فوجي فيلم" لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب.. وأضاف "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن".

وتسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب زهاء سبعة ملايين على مستوى العالم، في حين أودى مرض كوفيد-19، الناجم عنه، بحياة 400 ألف تقريباً.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:32 PM

"نقص المرضى" يسبّب انتكاسة يابانية لإنتاج لقاح "كورونا"

بعدما أعلنت الشركة المصنّعة امتداد التجارب حتى يوليو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح ضد وباء كورونا، قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية، الأحد، إن أبحاثها على عقار أفيغان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس ربما تمتد حتى يوليو.

وقال متحدث باسم "فوجي فيلم" رداً على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية، أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعيّن إجراء تجارب عليهم: "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو".

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر وفق "سكاي نيوز عربية".

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوماً، فسوف تستمر العملية حتى يوليو على أقرب تقدير، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيكي نقلاً عن مصدر لم تسمه.

وقال المتحدث إن "فوجي فيلم" لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب.. وأضاف "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن".

وتسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب زهاء سبعة ملايين على مستوى العالم، في حين أودى مرض كوفيد-19، الناجم عنه، بحياة 400 ألف تقريباً.

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