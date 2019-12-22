بصمة في تاريخ الرياضة النسائية السعودية.. أول ذهبية تجديف لـ"أبو الجدايل"

في البطولة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي.."راكان رضا" الأول لفئة الرجال

حققت لاعبة المنتخب السعودي كاريمان أبوالجدايل، ذهبية سباق ٢٠٠٠م للتجديف بزمن ٧د و٤٩ ثانية في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأولى للتجديف التي نظَّمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي الجمعة الماضي، فيما حلت سيفتلانا تاتارينوفا من الكويت ثانياً، ومها البلوشي من الإمارات في المركز الثالث.

وقالت "أبو الجدايل"،عبر حسابها بـ"تويتر": "‏الحمد لله حققت المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتجديف داخل الصالات المغلقة المقامة على أرض دولة الكويت الشقيق، وتأتي أهمية الجائزة باعتبارها أول ذهبية للنساء السعوديات في رياضة التجديف، إن شاء الله دايماً نكون خير سفراء لأعز وطن".

وحصدت "أبو الجدايل" الميدالية الذهبية واضعةً بصمتها في تاريخ الرياضة النسائية السعودية، حيث أصبحت أول امرأة تفوز بلقب البطولة الأولى للتجديف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وشاركت في البطولة منتخبات السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، وتم تقسيم السباقات إلى أربع فئات: "عمومي"، و"وزن مفتوح" رجال وسيدات و"ناشئون" بنات وأولاد، و"تتابع" رجال.

في حين، حقق السعودي راكان رضا المركز الأول لفئة الرجال "عمومي"، تلاه البحريني السيد ماجد، ثم الكويتي عبدالرحمن الفضل.

وكريمان أبو الجدايل، عدَّاءة سعودية، نافست في بطولة سباق 100 متر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وكانت أول امرأة من السعودية تنافس في هذا الحدث، لكن تم استبعادها لحصولها على المركز بعد السابع في الجولة الأولية بزمن وقدره 14.61 ثانية.