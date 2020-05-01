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أمانة جدة تعلن خدمة توصيل الذبائح عبر "الواتساب"

بهدف حماية السكان من التنقل والازدحام ومنع تفشي كورونا

أعلنت أمانة محافظة جدة، خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "الواتساب" لمشغّلي الأمانة ضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها ثلاثة مسالخ، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ من خلال الخدمة 11500 ذبيحة يومياً.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية السكان من التنقل والازدحام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: يمكن استقبال الطلبات للذبائح من خلال مسلخ السبيل على الواتساب للرقم/ 0506658452، أما مسلخ سوق الأنعام فالرقم/ 0533323100؛ لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك، وذلك لسد احتياجات السكان خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظاً على صحة الجميع.

وأكّد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة وصحة وأمن المواطنين والمقيمين.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تعلن خدمة توصيل الذبائح عبر "الواتساب"
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "الواتساب" لمشغّلي الأمانة ضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها ثلاثة مسالخ، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ من خلال الخدمة 11500 ذبيحة يومياً.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية السكان من التنقل والازدحام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: يمكن استقبال الطلبات للذبائح من خلال مسلخ السبيل على الواتساب للرقم/ 0506658452، أما مسلخ سوق الأنعام فالرقم/ 0533323100؛ لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك، وذلك لسد احتياجات السكان خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظاً على صحة الجميع.

وأكّد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة وصحة وأمن المواطنين والمقيمين.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:01 PM

أمانة جدة تعلن خدمة توصيل الذبائح عبر "الواتساب"

بهدف حماية السكان من التنقل والازدحام ومنع تفشي كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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1,860

أعلنت أمانة محافظة جدة، خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "الواتساب" لمشغّلي الأمانة ضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها ثلاثة مسالخ، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ من خلال الخدمة 11500 ذبيحة يومياً.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية السكان من التنقل والازدحام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: يمكن استقبال الطلبات للذبائح من خلال مسلخ السبيل على الواتساب للرقم/ 0506658452، أما مسلخ سوق الأنعام فالرقم/ 0533323100؛ لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك، وذلك لسد احتياجات السكان خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظاً على صحة الجميع.

وأكّد "الزهراني"؛ حرص أمانة محافظة جدة على سلامة وصحة وأمن المواطنين والمقيمين.

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