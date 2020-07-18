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مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً

لفتوا إلى ضرورة الالتزام بنهج يتسم بالشفافية

دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، اليوم (السبت)، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا.

ولفت المسؤولون في بيان مشترك نقلته "رويترز" إلى أنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً
سبق

دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، اليوم (السبت)، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا.

ولفت المسؤولون في بيان مشترك نقلته "رويترز" إلى أنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:38 PM

مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً

لفتوا إلى ضرورة الالتزام بنهج يتسم بالشفافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، اليوم (السبت)، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا.

ولفت المسؤولون في بيان مشترك نقلته "رويترز" إلى أنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية.

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