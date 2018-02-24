طلاب "تقنية بيشة" يطالبون مسؤولي الكلية بفصل صيفي

الدوسري: دراسة فتح الفصل في حال إتاحته من قِبل المؤسسة

طالب العديد من طلاب الكلية التقنية بمحافظة بيشة المسؤولين بالكلية بفتح فصل دراسي، يخفف من أعباء الدراسة والمنهج، ويساهم بتخرجهم من الكلية في وقت جيد، ودون تعثر.



من جانبه، ذكر عميد الكلية عبدالرحمن الدوسري: بشأن استفساركم بخصوص الفصل الصيفي بكلية التقنية ببيشة نفيدكم بأن الصيف الماضي أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب الصيفي للتدريب التعاوني فقط، وقامت الكلية بإتاحته تلافيًا لآثار الانتقال من النظام الثلثي إلى النظام النصفي.



وأضاف "الدوسري" بأن المتدرب الملتزم بالخطة أو المتأخر بسبب تعثره لا يعتبر متضررًا، ومع هذا تحرص الكلية على توفير ما يخدم أبناءها، وسوف تقوم فور انتهاء الفصل التدريبي الثاني - حسبما جرت العادة - بدراسة إتاحة الفصل الصيفي في حال تم إتاحته من قِبل المؤسسة.