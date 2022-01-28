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"بلدية تربة حائل" تنفذ أعمال التأهيل والصيانة للطرق والأرصفة بطول 4 كم

"الشبرمي": مستمرون في خطة معالجة التشوه البصري لتشمل جميع المناطق

نفّذت بلدية مدينة تربة حائل ممثلة بإدارة المشاريع أعمال صيانة وتهذيب الشوارع لمكونات البنية التحتية؛ خطة لتأهيل وصيانة الطرق والأرصفة بطول (4000) متر طولي، وبلاط الانترلوك بمساحة (3800) متر مربع، وأحواض للزهور بطول (2800) متر طولي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية سعد الشبرمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة معالجة التشوه البصري والهادفة إلى تأهيل وتحسين المشهد البصري، وتوفير أفضل المرافق الخدمية، وحرصاً على تحسين مداخل المدينة، والارتقاء المستمر بالمرافق العامة والشوارع والأرصفة.

وأكد "الشبرمي" أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطة إزالة مظاهر التشوه البصري لتشمل جميع المناطق التي تتبع لبلدية تربة حائل.

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"بلدية تربة حائل" تنفذ أعمال التأهيل والصيانة للطرق والأرصفة بطول 4 كم
سبق

نفّذت بلدية مدينة تربة حائل ممثلة بإدارة المشاريع أعمال صيانة وتهذيب الشوارع لمكونات البنية التحتية؛ خطة لتأهيل وصيانة الطرق والأرصفة بطول (4000) متر طولي، وبلاط الانترلوك بمساحة (3800) متر مربع، وأحواض للزهور بطول (2800) متر طولي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية سعد الشبرمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة معالجة التشوه البصري والهادفة إلى تأهيل وتحسين المشهد البصري، وتوفير أفضل المرافق الخدمية، وحرصاً على تحسين مداخل المدينة، والارتقاء المستمر بالمرافق العامة والشوارع والأرصفة.

وأكد "الشبرمي" أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطة إزالة مظاهر التشوه البصري لتشمل جميع المناطق التي تتبع لبلدية تربة حائل.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
11:44 PM

"بلدية تربة حائل" تنفذ أعمال التأهيل والصيانة للطرق والأرصفة بطول 4 كم

"الشبرمي": مستمرون في خطة معالجة التشوه البصري لتشمل جميع المناطق

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منصور الشلاقي - الرياض
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نفّذت بلدية مدينة تربة حائل ممثلة بإدارة المشاريع أعمال صيانة وتهذيب الشوارع لمكونات البنية التحتية؛ خطة لتأهيل وصيانة الطرق والأرصفة بطول (4000) متر طولي، وبلاط الانترلوك بمساحة (3800) متر مربع، وأحواض للزهور بطول (2800) متر طولي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية سعد الشبرمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة معالجة التشوه البصري والهادفة إلى تأهيل وتحسين المشهد البصري، وتوفير أفضل المرافق الخدمية، وحرصاً على تحسين مداخل المدينة، والارتقاء المستمر بالمرافق العامة والشوارع والأرصفة.

وأكد "الشبرمي" أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطة إزالة مظاهر التشوه البصري لتشمل جميع المناطق التي تتبع لبلدية تربة حائل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,998
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