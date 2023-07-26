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القضاء الإماراتي يحكم على "داعشي" فلبيني بالسجن 10 سنوات

اتهمه بالترويج للتنظيم على مواقع التواصل

قضت محكمة إماراتية اليوم (الخميس) بسجن فلبيني عشر سنوات لانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والترويج لأيديولوجية التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدان مليوني درهم (544 ألفًا و543 دولارًا)، كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، نقلت صحيفة ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة: "إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

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القضاء الإماراتي يحكم على "داعشي" فلبيني بالسجن 10 سنوات
سبق

قضت محكمة إماراتية اليوم (الخميس) بسجن فلبيني عشر سنوات لانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والترويج لأيديولوجية التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدان مليوني درهم (544 ألفًا و543 دولارًا)، كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، نقلت صحيفة ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة: "إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
03:52 PM

القضاء الإماراتي يحكم على "داعشي" فلبيني بالسجن 10 سنوات

اتهمه بالترويج للتنظيم على مواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة إماراتية اليوم (الخميس) بسجن فلبيني عشر سنوات لانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والترويج لأيديولوجية التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدان مليوني درهم (544 ألفًا و543 دولارًا)، كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، نقلت صحيفة ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة: "إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

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