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"مكرمي": مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة في عهد خادم الحرمين الشريفين

رفع التهنئة للقيادة وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة

رفع مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية والإمداد بصحة جازان، الدكتور حسام بن أحمد مكرمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.

وأكد الدكتور المكرمي أن البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأتي والسعودية تمضي قُدمًا في طريقها لتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين باستحداث مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة، مع الاهتمام بنوعية الخدمات والمميزات المقدَّمة وفق رؤيتها الطموحة 2030.

وبيَّن المكرمي أن الخدمات الصحية المقدَّمة لمواطني أي بلد في العالم دليلٌ على تقدُّمه، وهو ما نجحت فيه السعودية من خلال توفير نظام رعاية صحية شاملة للمواطن، جعل منها مثلاً يُحتذى به، وإنجازًا يُفتخر به بخدمات صحية متقدمة، تضاهي دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن السعودية سارعت إلى تطبيق التحوُّل الرقمي لخدماتها الصحية تطبيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تؤكد أهمية العلم والمعرفة، وضرورة مواكبة العالم في تطوراته التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع تقنياتها المختلفة.

وأضاف الدكتور المكرمي بأن منطقة جازان تشهد نموًّا صحيًّا ملحوظًا بناء مستقبل واعد وفق رؤى مستقبلية بنَّاءة لعهد صحي زاخر، يخدم المنطقة وأهلها، بتقديم أرقى الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية والمستشفيات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، ومؤشرات الأداء.

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"مكرمي": مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة في عهد خادم الحرمين الشريفين
سبق

رفع مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية والإمداد بصحة جازان، الدكتور حسام بن أحمد مكرمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.

وأكد الدكتور المكرمي أن البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأتي والسعودية تمضي قُدمًا في طريقها لتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين باستحداث مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة، مع الاهتمام بنوعية الخدمات والمميزات المقدَّمة وفق رؤيتها الطموحة 2030.

وبيَّن المكرمي أن الخدمات الصحية المقدَّمة لمواطني أي بلد في العالم دليلٌ على تقدُّمه، وهو ما نجحت فيه السعودية من خلال توفير نظام رعاية صحية شاملة للمواطن، جعل منها مثلاً يُحتذى به، وإنجازًا يُفتخر به بخدمات صحية متقدمة، تضاهي دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن السعودية سارعت إلى تطبيق التحوُّل الرقمي لخدماتها الصحية تطبيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تؤكد أهمية العلم والمعرفة، وضرورة مواكبة العالم في تطوراته التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع تقنياتها المختلفة.

وأضاف الدكتور المكرمي بأن منطقة جازان تشهد نموًّا صحيًّا ملحوظًا بناء مستقبل واعد وفق رؤى مستقبلية بنَّاءة لعهد صحي زاخر، يخدم المنطقة وأهلها، بتقديم أرقى الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية والمستشفيات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، ومؤشرات الأداء.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:45 PM

"مكرمي": مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة في عهد خادم الحرمين الشريفين

رفع التهنئة للقيادة وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مساعد مدير الشؤون الصحية للشؤون الهندسية والإمداد بصحة جازان، الدكتور حسام بن أحمد مكرمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.

وأكد الدكتور المكرمي أن البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأتي والسعودية تمضي قُدمًا في طريقها لتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين باستحداث مشاريع عملاقة وحلول مبتكرة، مع الاهتمام بنوعية الخدمات والمميزات المقدَّمة وفق رؤيتها الطموحة 2030.

وبيَّن المكرمي أن الخدمات الصحية المقدَّمة لمواطني أي بلد في العالم دليلٌ على تقدُّمه، وهو ما نجحت فيه السعودية من خلال توفير نظام رعاية صحية شاملة للمواطن، جعل منها مثلاً يُحتذى به، وإنجازًا يُفتخر به بخدمات صحية متقدمة، تضاهي دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن السعودية سارعت إلى تطبيق التحوُّل الرقمي لخدماتها الصحية تطبيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تؤكد أهمية العلم والمعرفة، وضرورة مواكبة العالم في تطوراته التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع تقنياتها المختلفة.

وأضاف الدكتور المكرمي بأن منطقة جازان تشهد نموًّا صحيًّا ملحوظًا بناء مستقبل واعد وفق رؤى مستقبلية بنَّاءة لعهد صحي زاخر، يخدم المنطقة وأهلها، بتقديم أرقى الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية والمستشفيات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، ومؤشرات الأداء.

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