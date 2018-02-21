"مجاهدو جازان" يوقفون 650 متسللاً و55 مهرباً.. خلال شهر

ضبطوا 6 أطنان "قات" و1300 لتر مسكر و40 كجم حشيش

أوقفت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال الفترة 1/ 5/ 1439هـ إلى 30/ 5/ 1439هـ، 646 متسللًا، و210 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، و56 مهربًا.

وقال المتحدث الاعلامي باسم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز: أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بتكثيف التواجد الامني خلال الشهر الماضي، تمكَّنت خلالها من القبض على 646 متسللًا، و210 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، و56 مهربًا في قضايا مختلفة.

وأضاف: الدوريات ضبطت 67 مركبة استخدمت في عمليات التهريب، وستة أطنان و398 كجم من نبات القات.

وأردف: أسفرت مداهمة أوكار الترويج عن ضبط ١٢٩٠ لترًا من العرق المسكر، و٢٥ حبة كبتاجون وضبط ٣٩ كجم حشيش، كما تم إلقاء القبض على ٣٢ شخصاً في قضية تهريب متسللين وضبط قطعتي سلاح مع مخازنها و٣٠ طلقة حية متنوعة وأربعة اكياس شمة.

وتابع: تم تسجيل ٥٠ قضية اشتباه وتزوير وإلقاء القبض على ٣٧٤ شخصاً من جنسيات مختلفة ومصادرة ٢٧٠٥٠ ريالاً سعودياً.