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شاهد.. إزالة تعديات مواطن على 1500م٢ من أراضٍ حكومية بمكة

جولات رقابية رصدت الإحداثات.. و"مكاوي": لا تهاون مع المخالفين

أزالت وكالة شؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية في حي الرصيفة بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ1500 متر مربع تقريبًا، بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن؛ مما استوجب إزالة التعديات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت في إقامة حوش بداخله غرف شعبية، وتم إزالتها إزالةً كلية وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "مكاوي"، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدىً عليه دون تأخر أو تهاون؛ مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إزالة تعديات مواطن على 1500م٢ من أراضٍ حكومية بمكة
سبق

أزالت وكالة شؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية في حي الرصيفة بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ1500 متر مربع تقريبًا، بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن؛ مما استوجب إزالة التعديات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت في إقامة حوش بداخله غرف شعبية، وتم إزالتها إزالةً كلية وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "مكاوي"، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدىً عليه دون تأخر أو تهاون؛ مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
01:10 PM

شاهد.. إزالة تعديات مواطن على 1500م٢ من أراضٍ حكومية بمكة

جولات رقابية رصدت الإحداثات.. و"مكاوي": لا تهاون مع المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أزالت وكالة شؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية في حي الرصيفة بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ1500 متر مربع تقريبًا، بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن؛ مما استوجب إزالة التعديات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت في إقامة حوش بداخله غرف شعبية، وتم إزالتها إزالةً كلية وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد "مكاوي"، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع معتدىً عليه دون تأخر أو تهاون؛ مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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