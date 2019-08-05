النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالكي" يكشف "سر" استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت في اليمن

قال: تم اعتراض 11 طائرة مسيرة خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والمؤسسات الصناعية، وقال إنها تواصل استهداف البنى التحتية في دول الجوار بطائرات دون طيار.

وقال "المالكي": نؤكد التزامنا بحماية اليمنيين في جميع المناطق، وأضاف: إننا نعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إلى استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت، وقال إن "لها تاريخ دموي مع قبائل آل ثابت"، وأكد أن مليشيا الحوثي تنسق مع التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي: إنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المالكي" يكشف "سر" استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت في اليمن
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والمؤسسات الصناعية، وقال إنها تواصل استهداف البنى التحتية في دول الجوار بطائرات دون طيار.

وقال "المالكي": نؤكد التزامنا بحماية اليمنيين في جميع المناطق، وأضاف: إننا نعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إلى استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت، وقال إن "لها تاريخ دموي مع قبائل آل ثابت"، وأكد أن مليشيا الحوثي تنسق مع التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي: إنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:00 PM

"المالكي" يكشف "سر" استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت في اليمن

قال: تم اعتراض 11 طائرة مسيرة خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
771

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والمؤسسات الصناعية، وقال إنها تواصل استهداف البنى التحتية في دول الجوار بطائرات دون طيار.

وقال "المالكي": نؤكد التزامنا بحماية اليمنيين في جميع المناطق، وأضاف: إننا نعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إلى استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت، وقال إن "لها تاريخ دموي مع قبائل آل ثابت"، وأكد أن مليشيا الحوثي تنسق مع التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي: إنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,353
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,513
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,556
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,602

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة