بمسيرة "من هُنا كانت البداية".. تنمية البديع بالأفلاج تحتفل على ظهور الهجن

احتفالاً باليوم الوطني 89 وتنوعت برامجه وفعالياته

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج اليوم مسيرة وطنية تحت عنوان "من هنا كانت البداية" احتفالاً باليوم الوطني 89 .

وقامت لجنة تنمية البديع مساء اليوم الثلاثاء، بتنظيم احتفال بمناسبة اليوم الوطني تنوعت برامجه الوطنية والتي بدأت بمسيرة "من هنا كانت البداية" على ظهور الهجن شارك فيها مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبيري ورئيس لجنة التنمية بالبديع شنار الشكرة ورئيس مركز البديع الشمالي فهيد الصخابرة ورئيس مركز البديع الجنوبي عمار الشكرة والجهات الأمنية وجمع من المواطنين.

انطلقت من مقر اللجنة حتى الوصول إلى مقر الفعاليات المعد لتك المناسبة، وكان في استقبال المسيرة جمع كبير من الأهالي وشملت فقرات الحفل كلمة اللجنة المنظمة قدمها رئيس لجنة التنمية شنار الشكرة هنأ فيها القيادة الحكيمة على ما نعيشه من رخاء وأمن وأمان مستعرضًا فعاليات اللجنة في هذه المناسبة الغالية.

تلا ذلك قصيدة وطنية "موطني عطر السلام" ألقاها مطلق الحماد، ثم فقرة في مثل هذا اليوم قدمها المؤرخ وقيان اللحيان، بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا تحت عنوان "من هنا كانت البداية" تحدث عن الدولة السعودية الأولى حتى تطلعات رؤية الوطن 2030 وما نعيشه من نقلة نوعية في هذا العهد الزاهر.

واختتم الحفل بكلمة مدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبيري هنأ فيها القيادة الحكيمة وشكر الجميع على الاحتفال بالوطن ثم كرمت اللجنة المنظمين والمشاركين في الفعاليات ثم شاهد الجميع معرض معروضات زمان الذي يحتوي على الموروث الشعبي القديم ثم أُديت العرضة السعودية.