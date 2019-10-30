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"الحبوب" تودع الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي بحسابات المزارعين

بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 13 مليوناً و300 ألف ريال لـ51 مزارعًا

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع قيمة الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين، الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ)، ولا يوجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (13.322.691.00) ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (51) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (112.096.253.00) ريال لعدد (416) مزارعًا بكمية (94.403.326) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

المؤسسة العامة للحبوب القمح المحلي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تودع الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي بحسابات المزارعين
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع قيمة الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين، الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ)، ولا يوجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (13.322.691.00) ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (51) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (112.096.253.00) ريال لعدد (416) مزارعًا بكمية (94.403.326) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:26 AM

"الحبوب" تودع الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي بحسابات المزارعين

بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 13 مليوناً و300 ألف ريال لـ51 مزارعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع قيمة الدفعة الثالثة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين، الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ)، ولا يوجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (13.322.691.00) ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (51) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (112.096.253.00) ريال لعدد (416) مزارعًا بكمية (94.403.326) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

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