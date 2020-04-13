النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأكثر من 85 منتجًا.. "الصحة" تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا

"الحميد": ترجمنا المحتوى التوعوي الرئيس إلى أكثر من 12 لغة أجنبية

كشف المدير العام للإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد عن أن الوزارة تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا الجديد "COVID-19”؛ إذ إنها قامت منذ اللحظات الأولى لانتشار الوباء بإنتاج أكثر من 85 منتجًا توعويًّا متنوعًا، وشاملاً التعريف بالفيروس، وطرق الوقاية منه، ودليلاً شاملاً لكل الأسئلة المتعلقة به. كما أنها قامت بترجمة ذلك لأكثر من 12 لغة أجنبية.

وقال "الحميد" في حديثه لـ"سبق": إن الوزارة دائمًا ما ترتكز في الحملات التوعوية على العنصر الأساس في كل موضوع تدور حوله الحملة. وفي حملة التوعية ضد فيروس كورونا حرصنا دائمًا على مراعاة المرحلة الزمنية، وتناول أهم ما يتم تداوله ابتداء بالتعريف بفيروس "كورونا الجديد"، ثم سُبل الوقاية، ثم عدم تداول الشائعات، والرجوع للمصدر الموثوق، والبقاء في المنزل، مع رسائل توعوية لكل فئة باستمرار.

وأضاف: تعددت المنتجات الشاملة التي قمنا بتنفيذها، وتجاوز عددها 85 منتجًا، ما بين "أفلام توعوية، ومقاطع فيديو قصيرة، وبوسترات، وإنفواجرافيك، ومقابلات، وبث مباشر، وملفات pdf"، تم نشرها جميعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: ولوجود عدد كبير من المقيمين غير الناطقين باللغة العربية في السعودية قمنا بترجمة المحتوى التوعوي الرئيسي لأكثر من 12 لغة. ومن أهم تلك المنتجات المترجمة "الدليل التوعوي الشامل، وماذا تفعل في الحجر المنزلي، وأفكار إيجابية، والابتعاد عن التجمعات، وطريقة غسل اليدين، واترك مسافة، واستخدام المعقم".

وحول المواد الأكثر تأثيرًا ضمن باقة المنتجات التوعوية التي أنتجتها الوزارة قال الحميد: إن مادة "غسل اليدين 40 ثانية" التوعوية كانت من أكثر المواضيع تداولاً، كذلك كانت مواد "التوجيه بالبقاء في المنزل، والتفاعل مع حظر التجول، والحجر المنزلي والصحي" أيضًا من المواد المتداولة بشكل كبير.

وأكد أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تحرص على إيصال المنتجات بأكثر من طريقة ووسيلة، وأن الإبداع هو وسيلة مهمة جدًّا لإيصال الرسائل التوعوية بشكل واضح وسليم، يسهم في انتشارها وتقبُّلها من المجتمع. مؤكدًا في الوقت ذاته أن ظهور شعار "وزارة الصحة" يعطي للكثير الثقة بالمعلومات المنشورة، وأقرب مثال شعار "عش بصحة" المنشور في المنصة التوعوية الإلكترونية للوزارة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تضم عددًا من الإدارات والأقسام، من ضمنها "إدارة التوعية، وإدارة التسويق، ووحدة جائزة وعي"، يعمل بها فريق عمل متنوع في مختلف التخصصات والاهتمامات، يبلغ عددهم 35 موظفًا تحت قيادة م. أنس الحميد. وقد حصدت عددًا من الجوائز الخليجية والعالمية في مجال التوعية الصحية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأكثر من 85 منتجًا.. "الصحة" تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا
سبق

كشف المدير العام للإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد عن أن الوزارة تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا الجديد "COVID-19”؛ إذ إنها قامت منذ اللحظات الأولى لانتشار الوباء بإنتاج أكثر من 85 منتجًا توعويًّا متنوعًا، وشاملاً التعريف بالفيروس، وطرق الوقاية منه، ودليلاً شاملاً لكل الأسئلة المتعلقة به. كما أنها قامت بترجمة ذلك لأكثر من 12 لغة أجنبية.

وقال "الحميد" في حديثه لـ"سبق": إن الوزارة دائمًا ما ترتكز في الحملات التوعوية على العنصر الأساس في كل موضوع تدور حوله الحملة. وفي حملة التوعية ضد فيروس كورونا حرصنا دائمًا على مراعاة المرحلة الزمنية، وتناول أهم ما يتم تداوله ابتداء بالتعريف بفيروس "كورونا الجديد"، ثم سُبل الوقاية، ثم عدم تداول الشائعات، والرجوع للمصدر الموثوق، والبقاء في المنزل، مع رسائل توعوية لكل فئة باستمرار.

وأضاف: تعددت المنتجات الشاملة التي قمنا بتنفيذها، وتجاوز عددها 85 منتجًا، ما بين "أفلام توعوية، ومقاطع فيديو قصيرة، وبوسترات، وإنفواجرافيك، ومقابلات، وبث مباشر، وملفات pdf"، تم نشرها جميعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: ولوجود عدد كبير من المقيمين غير الناطقين باللغة العربية في السعودية قمنا بترجمة المحتوى التوعوي الرئيسي لأكثر من 12 لغة. ومن أهم تلك المنتجات المترجمة "الدليل التوعوي الشامل، وماذا تفعل في الحجر المنزلي، وأفكار إيجابية، والابتعاد عن التجمعات، وطريقة غسل اليدين، واترك مسافة، واستخدام المعقم".

وحول المواد الأكثر تأثيرًا ضمن باقة المنتجات التوعوية التي أنتجتها الوزارة قال الحميد: إن مادة "غسل اليدين 40 ثانية" التوعوية كانت من أكثر المواضيع تداولاً، كذلك كانت مواد "التوجيه بالبقاء في المنزل، والتفاعل مع حظر التجول، والحجر المنزلي والصحي" أيضًا من المواد المتداولة بشكل كبير.

وأكد أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تحرص على إيصال المنتجات بأكثر من طريقة ووسيلة، وأن الإبداع هو وسيلة مهمة جدًّا لإيصال الرسائل التوعوية بشكل واضح وسليم، يسهم في انتشارها وتقبُّلها من المجتمع. مؤكدًا في الوقت ذاته أن ظهور شعار "وزارة الصحة" يعطي للكثير الثقة بالمعلومات المنشورة، وأقرب مثال شعار "عش بصحة" المنشور في المنصة التوعوية الإلكترونية للوزارة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تضم عددًا من الإدارات والأقسام، من ضمنها "إدارة التوعية، وإدارة التسويق، ووحدة جائزة وعي"، يعمل بها فريق عمل متنوع في مختلف التخصصات والاهتمامات، يبلغ عددهم 35 موظفًا تحت قيادة م. أنس الحميد. وقد حصدت عددًا من الجوائز الخليجية والعالمية في مجال التوعية الصحية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:25 AM

بأكثر من 85 منتجًا.. "الصحة" تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا

"الحميد": ترجمنا المحتوى التوعوي الرئيس إلى أكثر من 12 لغة أجنبية

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
0
1,063

كشف المدير العام للإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد عن أن الوزارة تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا الجديد "COVID-19”؛ إذ إنها قامت منذ اللحظات الأولى لانتشار الوباء بإنتاج أكثر من 85 منتجًا توعويًّا متنوعًا، وشاملاً التعريف بالفيروس، وطرق الوقاية منه، ودليلاً شاملاً لكل الأسئلة المتعلقة به. كما أنها قامت بترجمة ذلك لأكثر من 12 لغة أجنبية.

وقال "الحميد" في حديثه لـ"سبق": إن الوزارة دائمًا ما ترتكز في الحملات التوعوية على العنصر الأساس في كل موضوع تدور حوله الحملة. وفي حملة التوعية ضد فيروس كورونا حرصنا دائمًا على مراعاة المرحلة الزمنية، وتناول أهم ما يتم تداوله ابتداء بالتعريف بفيروس "كورونا الجديد"، ثم سُبل الوقاية، ثم عدم تداول الشائعات، والرجوع للمصدر الموثوق، والبقاء في المنزل، مع رسائل توعوية لكل فئة باستمرار.

وأضاف: تعددت المنتجات الشاملة التي قمنا بتنفيذها، وتجاوز عددها 85 منتجًا، ما بين "أفلام توعوية، ومقاطع فيديو قصيرة، وبوسترات، وإنفواجرافيك، ومقابلات، وبث مباشر، وملفات pdf"، تم نشرها جميعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: ولوجود عدد كبير من المقيمين غير الناطقين باللغة العربية في السعودية قمنا بترجمة المحتوى التوعوي الرئيسي لأكثر من 12 لغة. ومن أهم تلك المنتجات المترجمة "الدليل التوعوي الشامل، وماذا تفعل في الحجر المنزلي، وأفكار إيجابية، والابتعاد عن التجمعات، وطريقة غسل اليدين، واترك مسافة، واستخدام المعقم".

وحول المواد الأكثر تأثيرًا ضمن باقة المنتجات التوعوية التي أنتجتها الوزارة قال الحميد: إن مادة "غسل اليدين 40 ثانية" التوعوية كانت من أكثر المواضيع تداولاً، كذلك كانت مواد "التوجيه بالبقاء في المنزل، والتفاعل مع حظر التجول، والحجر المنزلي والصحي" أيضًا من المواد المتداولة بشكل كبير.

وأكد أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تحرص على إيصال المنتجات بأكثر من طريقة ووسيلة، وأن الإبداع هو وسيلة مهمة جدًّا لإيصال الرسائل التوعوية بشكل واضح وسليم، يسهم في انتشارها وتقبُّلها من المجتمع. مؤكدًا في الوقت ذاته أن ظهور شعار "وزارة الصحة" يعطي للكثير الثقة بالمعلومات المنشورة، وأقرب مثال شعار "عش بصحة" المنشور في المنصة التوعوية الإلكترونية للوزارة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تضم عددًا من الإدارات والأقسام، من ضمنها "إدارة التوعية، وإدارة التسويق، ووحدة جائزة وعي"، يعمل بها فريق عمل متنوع في مختلف التخصصات والاهتمامات، يبلغ عددهم 35 موظفًا تحت قيادة م. أنس الحميد. وقد حصدت عددًا من الجوائز الخليجية والعالمية في مجال التوعية الصحية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,162
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,378
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,210

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة