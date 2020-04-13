بأكثر من 85 منتجًا.. "الصحة" تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا

"الحميد": ترجمنا المحتوى التوعوي الرئيس إلى أكثر من 12 لغة أجنبية

كشف المدير العام للإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد عن أن الوزارة تكثِّف جهودها التوعوية ضد فيروس كورونا الجديد "COVID-19”؛ إذ إنها قامت منذ اللحظات الأولى لانتشار الوباء بإنتاج أكثر من 85 منتجًا توعويًّا متنوعًا، وشاملاً التعريف بالفيروس، وطرق الوقاية منه، ودليلاً شاملاً لكل الأسئلة المتعلقة به. كما أنها قامت بترجمة ذلك لأكثر من 12 لغة أجنبية.

وقال "الحميد" في حديثه لـ"سبق": إن الوزارة دائمًا ما ترتكز في الحملات التوعوية على العنصر الأساس في كل موضوع تدور حوله الحملة. وفي حملة التوعية ضد فيروس كورونا حرصنا دائمًا على مراعاة المرحلة الزمنية، وتناول أهم ما يتم تداوله ابتداء بالتعريف بفيروس "كورونا الجديد"، ثم سُبل الوقاية، ثم عدم تداول الشائعات، والرجوع للمصدر الموثوق، والبقاء في المنزل، مع رسائل توعوية لكل فئة باستمرار.

وأضاف: تعددت المنتجات الشاملة التي قمنا بتنفيذها، وتجاوز عددها 85 منتجًا، ما بين "أفلام توعوية، ومقاطع فيديو قصيرة، وبوسترات، وإنفواجرافيك، ومقابلات، وبث مباشر، وملفات pdf"، تم نشرها جميعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: ولوجود عدد كبير من المقيمين غير الناطقين باللغة العربية في السعودية قمنا بترجمة المحتوى التوعوي الرئيسي لأكثر من 12 لغة. ومن أهم تلك المنتجات المترجمة "الدليل التوعوي الشامل، وماذا تفعل في الحجر المنزلي، وأفكار إيجابية، والابتعاد عن التجمعات، وطريقة غسل اليدين، واترك مسافة، واستخدام المعقم".

وحول المواد الأكثر تأثيرًا ضمن باقة المنتجات التوعوية التي أنتجتها الوزارة قال الحميد: إن مادة "غسل اليدين 40 ثانية" التوعوية كانت من أكثر المواضيع تداولاً، كذلك كانت مواد "التوجيه بالبقاء في المنزل، والتفاعل مع حظر التجول، والحجر المنزلي والصحي" أيضًا من المواد المتداولة بشكل كبير.

وأكد أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تحرص على إيصال المنتجات بأكثر من طريقة ووسيلة، وأن الإبداع هو وسيلة مهمة جدًّا لإيصال الرسائل التوعوية بشكل واضح وسليم، يسهم في انتشارها وتقبُّلها من المجتمع. مؤكدًا في الوقت ذاته أن ظهور شعار "وزارة الصحة" يعطي للكثير الثقة بالمعلومات المنشورة، وأقرب مثال شعار "عش بصحة" المنشور في المنصة التوعوية الإلكترونية للوزارة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتسويق والتوعية في وزارة الصحة تضم عددًا من الإدارات والأقسام، من ضمنها "إدارة التوعية، وإدارة التسويق، ووحدة جائزة وعي"، يعمل بها فريق عمل متنوع في مختلف التخصصات والاهتمامات، يبلغ عددهم 35 موظفًا تحت قيادة م. أنس الحميد. وقد حصدت عددًا من الجوائز الخليجية والعالمية في مجال التوعية الصحية.