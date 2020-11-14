النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة

1562 إصابة إضافية و 27 وفاة بتونس ..و32 حالة بموريتانيا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلًا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.

تونس
سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و932 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.



فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلًا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.

تونس
سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و932 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.



14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:19 AM

كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة

1562 إصابة إضافية و 27 وفاة بتونس ..و32 حالة بموريتانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلًا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.

تونس
سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و932 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.



اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,782
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,257

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة