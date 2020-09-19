النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التوقعات المطرية تضعف.. "المسند" عن "طقس السبت": هنا تتشكّل السحب

قال: الرياح شمالية شرقية نشطة قد تثير غباراً في الشمال الشرقي وشمال الوسط

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية بدأت تضعف، ولكن تتشكّل السحب بعدة مواقع.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "التوقعات المطرية بدأت تضعف، واليوم #السبت متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التوقعات المطرية تضعف.. "المسند" عن "طقس السبت": هنا تتشكّل السحب
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية بدأت تضعف، ولكن تتشكّل السحب بعدة مواقع.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "التوقعات المطرية بدأت تضعف، واليوم #السبت متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
11:40 AM

التوقعات المطرية تضعف.. "المسند" عن "طقس السبت": هنا تتشكّل السحب

قال: الرياح شمالية شرقية نشطة قد تثير غباراً في الشمال الشرقي وشمال الوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,490

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية بدأت تضعف، ولكن تتشكّل السحب بعدة مواقع.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "التوقعات المطرية بدأت تضعف، واليوم #السبت متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاءٍ من منطقة #مكة.

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.. هذا والله أعلم".

وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,143
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,010
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,671

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة