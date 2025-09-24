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"نوكيا" تكشف عن هاتف "خارق" .. بطارية عملاقة وكاميرا هي الأولى من نوعها

بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر

كشفت تقارير صحفية أن شركة "نوكيا" الفنلندية تجهّز لإطلاق هاتف جديد خارق ببطارية "عملاقة" وكاميرا هي الأولى من نوعها.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل ومواصفات هاتف نوكيا المرتقب "نوكيا ماكس برو إكستريم".

ودعمت "نوكيا" هاتفها ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84، بمعدل "54 + 20 + 13".

كما تم دعم هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بكاميرا أمامية بدقة 16.

إضافة إلى أنه تم تزويد الهاتف الخارجي بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

وسيأتي هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع "جوريلا جلاس 6".

كما سيأتي الهاتف مقاوماً للماء والأتربة، حيث يمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق مترين.

وستطرح "نوكيا" هاتفها الجديد الخارق بسعر تنافسي للغاية، يصل إلى 850 يورو؛ أي ما يعادل 934 دولاراً أمريكياً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"نوكيا" تكشف عن هاتف "خارق" .. بطارية عملاقة وكاميرا هي الأولى من نوعها
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "نوكيا" الفنلندية تجهّز لإطلاق هاتف جديد خارق ببطارية "عملاقة" وكاميرا هي الأولى من نوعها.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل ومواصفات هاتف نوكيا المرتقب "نوكيا ماكس برو إكستريم".

ودعمت "نوكيا" هاتفها ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84، بمعدل "54 + 20 + 13".

كما تم دعم هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بكاميرا أمامية بدقة 16.

إضافة إلى أنه تم تزويد الهاتف الخارجي بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

وسيأتي هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع "جوريلا جلاس 6".

كما سيأتي الهاتف مقاوماً للماء والأتربة، حيث يمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق مترين.

وستطرح "نوكيا" هاتفها الجديد الخارق بسعر تنافسي للغاية، يصل إلى 850 يورو؛ أي ما يعادل 934 دولاراً أمريكياً.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:24 PM

"نوكيا" تكشف عن هاتف "خارق" .. بطارية عملاقة وكاميرا هي الأولى من نوعها

بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "نوكيا" الفنلندية تجهّز لإطلاق هاتف جديد خارق ببطارية "عملاقة" وكاميرا هي الأولى من نوعها.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل ومواصفات هاتف نوكيا المرتقب "نوكيا ماكس برو إكستريم".

ودعمت "نوكيا" هاتفها ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84، بمعدل "54 + 20 + 13".

كما تم دعم هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بكاميرا أمامية بدقة 16.

إضافة إلى أنه تم تزويد الهاتف الخارجي بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

وسيأتي هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع "جوريلا جلاس 6".

كما سيأتي الهاتف مقاوماً للماء والأتربة، حيث يمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق مترين.

وستطرح "نوكيا" هاتفها الجديد الخارق بسعر تنافسي للغاية، يصل إلى 850 يورو؛ أي ما يعادل 934 دولاراً أمريكياً.

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