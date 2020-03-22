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صحة الجوف برسالة توعوية عبر "سبق": نعمل من أجلك فابق بالمنزل من أجل الجميع

قالت: "لم نسجل أي حالة بفضل الله"..  وطمأنت بأن الوضع بالمنطقة مستقر

وجّهت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الجوف أمل قاسم الرويلي "رسالة توعوية" عبر "سبق" من خلال فيديو قصير من داخل مركز القيادة والسيطرة، تؤكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف تعمل على مدار الساعة لتخطي هذه الجائحة التي تفشت بمعظم بلدان العالم، وذلك بالمتابعة الدقيقة لمناطق الفرز والوقف الدائم على جاهزيتها، وتطالب جميع قاطني المنطقة من مواطنين ومقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية، وشددت على ضرورة من تظهر عليهم أعراض تنفسية البقاء في المنزل والاتصال على "937".

وقالت إن صحة الجوف لم تسجل أي حالة للإصابة بكورونا الجديد بفضل من الله ومنته، وطمأنت بأن الوضع بالمنطقة مستقر في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة رعاها الله وأنها بإذن الله كفيلة بانحسار الفيروس والسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن شعار وزارة الصحة والجهات المشتركة يحمل رسالة ذات قيمة عالية للحفاظ على صحة الإنسان والوطن وان نستشعره ونعمل من أجله "نحن هنا من أجلك فابق في المنزل من أجل الجميع".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الجوف برسالة توعوية عبر "سبق": نعمل من أجلك فابق بالمنزل من أجل الجميع
سبق

وجّهت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الجوف أمل قاسم الرويلي "رسالة توعوية" عبر "سبق" من خلال فيديو قصير من داخل مركز القيادة والسيطرة، تؤكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف تعمل على مدار الساعة لتخطي هذه الجائحة التي تفشت بمعظم بلدان العالم، وذلك بالمتابعة الدقيقة لمناطق الفرز والوقف الدائم على جاهزيتها، وتطالب جميع قاطني المنطقة من مواطنين ومقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية، وشددت على ضرورة من تظهر عليهم أعراض تنفسية البقاء في المنزل والاتصال على "937".

وقالت إن صحة الجوف لم تسجل أي حالة للإصابة بكورونا الجديد بفضل من الله ومنته، وطمأنت بأن الوضع بالمنطقة مستقر في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة رعاها الله وأنها بإذن الله كفيلة بانحسار الفيروس والسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن شعار وزارة الصحة والجهات المشتركة يحمل رسالة ذات قيمة عالية للحفاظ على صحة الإنسان والوطن وان نستشعره ونعمل من أجله "نحن هنا من أجلك فابق في المنزل من أجل الجميع".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:12 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:35 PM

صحة الجوف برسالة توعوية عبر "سبق": نعمل من أجلك فابق بالمنزل من أجل الجميع

قالت: "لم نسجل أي حالة بفضل الله"..  وطمأنت بأن الوضع بالمنطقة مستقر

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,467

وجّهت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الجوف أمل قاسم الرويلي "رسالة توعوية" عبر "سبق" من خلال فيديو قصير من داخل مركز القيادة والسيطرة، تؤكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف تعمل على مدار الساعة لتخطي هذه الجائحة التي تفشت بمعظم بلدان العالم، وذلك بالمتابعة الدقيقة لمناطق الفرز والوقف الدائم على جاهزيتها، وتطالب جميع قاطني المنطقة من مواطنين ومقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية، وشددت على ضرورة من تظهر عليهم أعراض تنفسية البقاء في المنزل والاتصال على "937".

وقالت إن صحة الجوف لم تسجل أي حالة للإصابة بكورونا الجديد بفضل من الله ومنته، وطمأنت بأن الوضع بالمنطقة مستقر في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة رعاها الله وأنها بإذن الله كفيلة بانحسار الفيروس والسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن شعار وزارة الصحة والجهات المشتركة يحمل رسالة ذات قيمة عالية للحفاظ على صحة الإنسان والوطن وان نستشعره ونعمل من أجله "نحن هنا من أجلك فابق في المنزل من أجل الجميع".

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