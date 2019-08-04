"الزعاق": أول موسم الكليبين "مرخيات القلايد".. الأربعاء المقبل

آخر مواسم جمرة القيظ

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الأربعاء المقبل أول موسم الكليبين (مرخيات القلايد)، وهو آخر مواسم جمرة القيظ، ومدته 13 يوماً ‏وبعد ذلك نقول: "أدخل ياسهيل ماتشوف الباب مدلوق".

وأضاف "الزعاق": بعد أسبوعين من الآن ينتهي موسم جمرة القيض، ويتزامن ذلك دخول موسم سهيل، وأهلنا الأولين -الله يرحمهم- يقولون: "إذا دخل سهيل يبرد آخر الليل".

وتابع: "بقي 4 أيام ويدخل علينا موسم الكليبين وهو آخر مواسم جمرة القيض، ويتزامن مع موسم مرخيات القلايد، بسبب ارتخاء عذوق النخل لثقلها ومن ثم ترتخي ويقول الخلاوي: "قضى القيض من جرد السبايا ولا بقى من القيض إلا مرخيات القلايد".

وخلال هذا الأسبوع ستخف حدة الحرارة تدريجياً، وتكون الأجواء لطيفة في آخر الليل وهذا الأسبوع جامع بين موسمين بين آخر موسم المرزم وأول موسم الكليبين وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون: "إذا دخل الكليبين خذ الحفنة من المدين".