النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تسلّم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضها على الإنترنت

سلّمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي؛ لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف؛ اليوم، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتمّ ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة؛ حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضاً منها على مواقع الإنترنت.

وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمّت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تمّ تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أُقرت عام 1970م.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م - 2010م، بالتعاون مع الشركاء، حرصاً من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية العراق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تسلّم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي
سبق

سلّمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي؛ لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف؛ اليوم، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتمّ ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة؛ حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضاً منها على مواقع الإنترنت.

وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمّت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تمّ تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أُقرت عام 1970م.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م - 2010م، بالتعاون مع الشركاء، حرصاً من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
11:21 AM

المملكة تسلّم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضها على الإنترنت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,972

سلّمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي؛ لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف؛ اليوم، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتمّ ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة؛ حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضاً منها على مواقع الإنترنت.

وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمّت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تمّ تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أُقرت عام 1970م.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م - 2010م، بالتعاون مع الشركاء، حرصاً من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,992
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,632

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة