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شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك

وثّقها "المضلعاني" وقال: منخفض يدور غرباً وسحب تصعد

رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر.

وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك
سبق

رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر.

وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:20 AM

شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك

وثّقها "المضلعاني" وقال: منخفض يدور غرباً وسحب تصعد

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بدر الجبل - تبوك
1
1,272

رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر.

وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله.

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