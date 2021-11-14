مجموعة MBC توقع اتفاقية شراكة إعلامية مع تطبيق "كوفي"

لتعزيز تحقيق استراتيجية النمو الطموحة له

‬أطلق تطبيق "كوفي"، السوق الإلكتروني المتخصص في القهوة، عن توقيع اتفاقية شراكة إقليمية مع مجموعة mbc اليوم.

وتشهد الشراكة الاستراتيجية دعم أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتطبيق الرقمي في تحقيق استراتيجية النمو الطموحة الخاصة به؛ من خلال القنوات والمنصات الرقمية والفعاليات الخاصة بمجموعة mbc.

وفي حين سيكون لشبكة قنوات mbc دور مهم في دعم مسار نمو تطبيق "كوفي"، ستمنح هذه الصفقة لمجموعة mbc أولوية الاستثمار في جولات التمويل المستقبلية لتطبيق "كوفي".

ويشكل التعاون الاستراتيجي بين تطبيق كوفي ومجموعة mbc الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الرئيسية التي تدعم نمو الشركة الناشئة لتأسيس قاعدة أقوى في مجال تكنولوجيا المشروبات.

ويخدم تطبيق كوفي حالياً عشاق القهوة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث نجح التطبيق في إحداث تغيير على أسلوب تعامل الناس مع جرعتهم اليومية من الكافيين، وشهد التطبيق تحقيق المزيد من النجاحات مع تغيير عادات المستهلكين مثل زيادة عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بعد وباء كوفيد-19.

ومن جانبه، قال علي الإبراهيم المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق "كوفي": "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة تطبيق كوفي، ونحن نؤمن بأن لدينا القدرة على تحقيق الريادة ضمن مجال تكنولوجيا المشروبات في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، ولا يمكننا الوصول إلى هدفنا إلا بدعم من الشبكة الواسعة من قنوات وشركاء مجموعة mbc، ونحن سعداء بالدخول في هذه الاتفاقية طويلة الأمد وما يخبئه المستقبل لتطبيق كوفي".

وتعد الشراكة مع تطبيق كوفي جزءاً من خطة mbc لاستكشاف الوسائط الجديدة والأنواع الناشئة من المحتوى والخدمات والفعاليات والمزيد لمساعدة الشركات الإقليمية على تقديم المنتجات والخدمات الحديثة والأكثر ابتكاراً لمصلحة العملاء.

وعلق فضل زهر الدين، مدير إدارة الإعلام الجديد في مجموعة mbc بالقول: "تؤمن mbc أن الابتكار في الاستجابة لسلوك المستهلك هو جوهر الحلول الرقمية لريادة الأعمال. ولذلك، تلتزم المجموعة بدعم رواد الأعمال الإقليميين والارتقاء بهم".

وستعمل شراكة "كوفي" مع مجموعة mbc على تعزيز نمو ومكانة التطبيق الذكي لخدمة عدد أكبر من الجماهير في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستعد العلامة التجارية للانطلاق في مصر خلال عام 2021، وفي الأسواق الدولية مثل المملكة المتحدة بحلول عام 2022.