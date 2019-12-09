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"أمير نجران" يتسلم التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف لحج ١٤٤٠هـ

ثمّن ما قدمته من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم

تسلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٩م، قدّمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واطلع الأمير جلوي على ما استحدثته الرئاسة في موسم الحج الأخير، بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية، وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية؛ تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

وأشاد أمير المنطقة بما قدّمته الهيئة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم؛ في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ معربًا عن فخره بالرجال الصادقين المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين، ثم الامتثال لأمر الملك في خدمة الشريعة، وحراسة الفضيلة، ونشر الخير والمعروف.

أمير منطقة نجران التقرير السنوي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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"أمير نجران" يتسلم التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف لحج ١٤٤٠هـ
سبق

تسلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٩م، قدّمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واطلع الأمير جلوي على ما استحدثته الرئاسة في موسم الحج الأخير، بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية، وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية؛ تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

وأشاد أمير المنطقة بما قدّمته الهيئة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم؛ في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ معربًا عن فخره بالرجال الصادقين المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين، ثم الامتثال لأمر الملك في خدمة الشريعة، وحراسة الفضيلة، ونشر الخير والمعروف.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:18 PM

"أمير نجران" يتسلم التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف لحج ١٤٤٠هـ

ثمّن ما قدمته من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تسلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٩م، قدّمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واطلع الأمير جلوي على ما استحدثته الرئاسة في موسم الحج الأخير، بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية، وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية؛ تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

وأشاد أمير المنطقة بما قدّمته الهيئة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعناية بهم؛ في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ معربًا عن فخره بالرجال الصادقين المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين، ثم الامتثال لأمر الملك في خدمة الشريعة، وحراسة الفضيلة، ونشر الخير والمعروف.

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