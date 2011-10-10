"المنيع" لمفسري الأحلام: دعوها ولا تثيروا الأسر.. ولأهلها: هي تحت أقدامكم

حثهم على تركها وقال: أغلبها أضغاث والأمل من أسباب عمارة الحياة ومبعث السعادة

اعتبر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، أن الاشتغال بتفسير الأحلام نوع من إثارة القلق والضيق والاضطراب، مشيراً إلى أن الغالب الأغلب على هذه الأحلام أضغاث أحلام، متسائلاً: "لماذا نعلق أنفسنا بوهم؟ وما الذي يجعلنا نتعلق بها؟ ونثير بها المشاكل"، داعياً طلبة العلم ممن يدعون ويشتغلون بتفسير الأحلام بالابتعاد عن ذلك ونشر التفاؤل والخير.

وأشار "المنيع" إلى أن الأمل من أسباب عمارة الحياة ومبعث السعادة والطمأنينة، وقال: "غالب الأحلام أضغاث أحلام"، معتبراً أن مدّعي تفسير الأحلام دعواهم وهمية ولا حقيقة لها، ناصحاً من يروي الأحلام أن يحمد الله إن رأى خيراً، ويستعيذ بالله من الشيطان إن رأى شراً، وأن ينفث على يساره ثلاث مرات، وأن يغير من وضعية وهيئة نومه، وينقلب في مضجعه من اليمين إلى اليسار إلى العكس".

وتفصيلاً، قال "المنيع" في ردّه أمس في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية عن رأيه فيمن يتعلقون بالرؤى والأحلام ويسعون لتفسيرها: "الغالب الأغلب على الأحلام أنها أضغاث أحلام، ومع الأسف الشديد في مثل هذه السنوات بدأ الناس يتعلقون بالأحلام، وبدأ كثير من طلبة العلم بدعوى أنهم يعرفون تفسير الأحلام يلجأ إليهم من يتعلقون بأوهام وخرافات ونحو ذلك"، موضحاً أن الغالب على هذه الأحلام ترسبات وبقايا ذكريات للحياة التي يمارسها الإنسان.

وأضاف: "نرى أن التعلق بالأحلام ومحاولة تعبيرها نوع من التعلق بالوهم والخيال، وما لا حقيقة له"، لافتاً إلى أن نسبة ما هو رؤيا إلى الأحلام نسبة قليلة جداً، وبالباقي ما هو إلا أضغاث أحلام، مضيفاً: "تفسير الأحلام يمكن والله أعلم أكثر من 99% كلها أضغاث أحلام وتفسير غير صحيح، ولهذا نادر أن تجد أحداً فُسّرت له رؤيا ووجدها صحيحة".

ونصح "المنيع" من يتعلقون بدعاوى تفسير الرؤى ونحوها بالبعد عن ذلك، وقال: "ألا تعلمون أنكم الآن مثيرو مشاكل أسرية واجتماعية، والحال أن ما تقوله أيها المعبّر يعتبر خيالاً ووهماً وأضغاث أحلام.

وأردف قائلاً: "أتمنى من أهل الأحلام الذين يلجؤون إلى من يدعي تفسير الأحلام أرجو منهم وأنصحهم بأن يضعوا أحلامهم تحت أقدامهم، ما قدّر الله وقضاه سيقع مطلقاً؛ لقوله تعالى: {وَمَا تَشَاءونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}.