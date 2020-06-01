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بعد 24 ساعة انتظاراً بموقف مستشفى حكومي بجازان.. مواطنة تلد في "الخاص"!

حالة طارئة بتقييم "الصحة" لم يتوافر لها سرير وفق رواية الزوج.. والمتسبّب "متوقف"

في معاناة متكررة، عاش مواطن وزوجته معاناة في البحث عن سرير للولادة بمستشفيات منطقة جازان؛ وذلك بعد رفض حالة زوجته من قبل مستشفيات حكومية عدة لسبب عدم توافر سرير.

وروى المواطن في حديثه لـ"سبق"، قصة معاناة زوجته قبل الولادة، موضحاً أن حالة الولادة كانت طارئة بتقييم الصحة، ولكن لم يتوافر سرير ومكثنا في موقف السيارات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نحو 24 ساعة ننتظر سريراً ولم يتوافر، وتمت عمل إحالة لمستشفيات حكومية عدة ورفضت القبول لعدم توافر السرير، رغم تزايد المعاناة.

وتابع: "بعد يوم كامل من الانتظار بمواقف السيارات تم قبول الحالة في مستشفى خاص بإحالة من الصحة".

يشار إلى أن مستشفى الولادة بمنطقة جازان متوقف ولم يستأنف العمل به منذ مدة طويلة؛ ما تسبّب في تكرار مثل هذه الحوادث ومعاناة النساء بالمنطقة، واستغلال بعض المنشآت الصحية الخاصة لذلك الوضع برفع أسعار عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

من جهته، قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": "بخصوص استفساركم نود أن نوضح لكم أن المريضة راجعت مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتم عمل إحالة طبية لها وقبولها بأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وتم تقديم الخدمة لها".

جازان مستشفى الولادة بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 24 ساعة انتظاراً بموقف مستشفى حكومي بجازان.. مواطنة تلد في "الخاص"!
سبق

في معاناة متكررة، عاش مواطن وزوجته معاناة في البحث عن سرير للولادة بمستشفيات منطقة جازان؛ وذلك بعد رفض حالة زوجته من قبل مستشفيات حكومية عدة لسبب عدم توافر سرير.

وروى المواطن في حديثه لـ"سبق"، قصة معاناة زوجته قبل الولادة، موضحاً أن حالة الولادة كانت طارئة بتقييم الصحة، ولكن لم يتوافر سرير ومكثنا في موقف السيارات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نحو 24 ساعة ننتظر سريراً ولم يتوافر، وتمت عمل إحالة لمستشفيات حكومية عدة ورفضت القبول لعدم توافر السرير، رغم تزايد المعاناة.

وتابع: "بعد يوم كامل من الانتظار بمواقف السيارات تم قبول الحالة في مستشفى خاص بإحالة من الصحة".

يشار إلى أن مستشفى الولادة بمنطقة جازان متوقف ولم يستأنف العمل به منذ مدة طويلة؛ ما تسبّب في تكرار مثل هذه الحوادث ومعاناة النساء بالمنطقة، واستغلال بعض المنشآت الصحية الخاصة لذلك الوضع برفع أسعار عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

من جهته، قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": "بخصوص استفساركم نود أن نوضح لكم أن المريضة راجعت مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتم عمل إحالة طبية لها وقبولها بأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وتم تقديم الخدمة لها".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:34 PM

بعد 24 ساعة انتظاراً بموقف مستشفى حكومي بجازان.. مواطنة تلد في "الخاص"!

حالة طارئة بتقييم "الصحة" لم يتوافر لها سرير وفق رواية الزوج.. والمتسبّب "متوقف"

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محمد المواسي - جازان
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في معاناة متكررة، عاش مواطن وزوجته معاناة في البحث عن سرير للولادة بمستشفيات منطقة جازان؛ وذلك بعد رفض حالة زوجته من قبل مستشفيات حكومية عدة لسبب عدم توافر سرير.

وروى المواطن في حديثه لـ"سبق"، قصة معاناة زوجته قبل الولادة، موضحاً أن حالة الولادة كانت طارئة بتقييم الصحة، ولكن لم يتوافر سرير ومكثنا في موقف السيارات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نحو 24 ساعة ننتظر سريراً ولم يتوافر، وتمت عمل إحالة لمستشفيات حكومية عدة ورفضت القبول لعدم توافر السرير، رغم تزايد المعاناة.

وتابع: "بعد يوم كامل من الانتظار بمواقف السيارات تم قبول الحالة في مستشفى خاص بإحالة من الصحة".

يشار إلى أن مستشفى الولادة بمنطقة جازان متوقف ولم يستأنف العمل به منذ مدة طويلة؛ ما تسبّب في تكرار مثل هذه الحوادث ومعاناة النساء بالمنطقة، واستغلال بعض المنشآت الصحية الخاصة لذلك الوضع برفع أسعار عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

من جهته، قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": "بخصوص استفساركم نود أن نوضح لكم أن المريضة راجعت مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتم عمل إحالة طبية لها وقبولها بأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وتم تقديم الخدمة لها".

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