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أزمة الغواصات .. اتصال مرتقب بين "بايدن" و"ماكرون"

متحدث حكومة باريس: يهدف إلى الحصول على تفسيرات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتهاتفان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات.

وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن "هذا الاتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين"، وفقًا لروسيا اليوم.

كما فند الادعاءات الأسترالية حول إلغاء عقد الغواصات، وقال: "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافًا للتوضيحات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".

وشدد المتحدث الفرنسي على أن "العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وأنه يوجد (في حالة فسخ العقد) تعويض يجب دفعه لفرنسا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أزمة الغواصات .. اتصال مرتقب بين "بايدن" و"ماكرون"
سبق

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتهاتفان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات.

وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن "هذا الاتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين"، وفقًا لروسيا اليوم.

كما فند الادعاءات الأسترالية حول إلغاء عقد الغواصات، وقال: "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافًا للتوضيحات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".

وشدد المتحدث الفرنسي على أن "العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وأنه يوجد (في حالة فسخ العقد) تعويض يجب دفعه لفرنسا".

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
02:42 PM

أزمة الغواصات .. اتصال مرتقب بين "بايدن" و"ماكرون"

متحدث حكومة باريس: يهدف إلى الحصول على تفسيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتهاتفان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات.

وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن "هذا الاتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين"، وفقًا لروسيا اليوم.

كما فند الادعاءات الأسترالية حول إلغاء عقد الغواصات، وقال: "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافًا للتوضيحات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".

وشدد المتحدث الفرنسي على أن "العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وأنه يوجد (في حالة فسخ العقد) تعويض يجب دفعه لفرنسا".

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