وجّه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد النفيعي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.
تعليق الدراسة في جميع مدارس عفيف
للبنين والبنات بناء على الحالة الجوية
وجّه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد النفيعي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.
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تعليق الدراسة في جميع مدارس عفيففهد الغبيوي سبق 2018-02-24
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:27 PM
تعليق الدراسة في جميع مدارس عفيف
للبنين والبنات بناء على الحالة الجوية
وجّه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد النفيعي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات؛ وذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.
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