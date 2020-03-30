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"صحة جدة" تطلق حملة توعية غير مسبوقة عن كورونا .. وهذه هي أهدافها

تضم 700 شخص وتوقعات بمشاركة موظفي الأمانة والمتطوعين.. وبالتعاون مع الشرطة

أطلقت صحة جدة الحملة التوعوية الميدانية المكثفة لمرض كورونا (كوفيد 19) بالتعاون مع شرطة محافظة جده مساء الأحد الماضي.

وتستهدف الحملة تعزيز الجانب الوقائي لاحتواء مرض كورونا .(كوفيد19) من خلال رفع درجة الوعي الصحي لفئات المجتمع المختلفة وطرق الوقاية منه، إلى جانب رفع مستوى المشاركة المجتمعية ، حيث أكملت "صحة جدة" جميع الاستعدادات اللازمة.

وناشد مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أهالي محافظة جدة بضرورة التعاون والتفاعل لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه الحملة، مؤكدًا أنه روعي في الحملة تنوع وسائلها لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، وتعديل السلوكيات الخاطئة المتداولة.

وأضاف "الصحفي" أن الحملة ستغطي جميع أحياء محافظة جدة وتتضمن زيارة الفرق الميدانية للمنازل لتقديم التوعية للسكان، وتوزيع المطبوعات التوعوية المدعمة بالصور التوضيحية لكيفية الوقاية من فيروس كورونا والمطبوعة بعدة لغات غير اللغة العربية، كما تتضمن الفعاليات محاضرات تعريفية ومعارض مصاحبة للحملة في عدد من المراكز التجارية وأماكن التجمعات السكانية والعمالية .

ويشارك في الحملة 700 شخص ومن المتوقع أن تزداد أعداد المشاركين الأيام القادمة لتشمل موظفي الأمانة والمتطوعين في هذه الحملة، وتغطي الحملة جميع أحياء محافظة جدة مع التركيز في المرحلة الأولى على أحياء "كيلو 14".

حضر انطلاق الحملة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العام الدكتور عبدالله الصحفي، وممثلة لإدارة التوعية الصحية الدكتورة أميرة بادخن وبمشاركة العقيد سليمان القحطاني من شرطة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة" تطلق حملة توعية غير مسبوقة عن كورونا .. وهذه هي أهدافها
سبق

أطلقت صحة جدة الحملة التوعوية الميدانية المكثفة لمرض كورونا (كوفيد 19) بالتعاون مع شرطة محافظة جده مساء الأحد الماضي.

وتستهدف الحملة تعزيز الجانب الوقائي لاحتواء مرض كورونا .(كوفيد19) من خلال رفع درجة الوعي الصحي لفئات المجتمع المختلفة وطرق الوقاية منه، إلى جانب رفع مستوى المشاركة المجتمعية ، حيث أكملت "صحة جدة" جميع الاستعدادات اللازمة.

وناشد مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أهالي محافظة جدة بضرورة التعاون والتفاعل لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه الحملة، مؤكدًا أنه روعي في الحملة تنوع وسائلها لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، وتعديل السلوكيات الخاطئة المتداولة.

وأضاف "الصحفي" أن الحملة ستغطي جميع أحياء محافظة جدة وتتضمن زيارة الفرق الميدانية للمنازل لتقديم التوعية للسكان، وتوزيع المطبوعات التوعوية المدعمة بالصور التوضيحية لكيفية الوقاية من فيروس كورونا والمطبوعة بعدة لغات غير اللغة العربية، كما تتضمن الفعاليات محاضرات تعريفية ومعارض مصاحبة للحملة في عدد من المراكز التجارية وأماكن التجمعات السكانية والعمالية .

ويشارك في الحملة 700 شخص ومن المتوقع أن تزداد أعداد المشاركين الأيام القادمة لتشمل موظفي الأمانة والمتطوعين في هذه الحملة، وتغطي الحملة جميع أحياء محافظة جدة مع التركيز في المرحلة الأولى على أحياء "كيلو 14".

حضر انطلاق الحملة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العام الدكتور عبدالله الصحفي، وممثلة لإدارة التوعية الصحية الدكتورة أميرة بادخن وبمشاركة العقيد سليمان القحطاني من شرطة جدة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:12 PM

"صحة جدة" تطلق حملة توعية غير مسبوقة عن كورونا .. وهذه هي أهدافها

تضم 700 شخص وتوقعات بمشاركة موظفي الأمانة والمتطوعين.. وبالتعاون مع الشرطة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,141

أطلقت صحة جدة الحملة التوعوية الميدانية المكثفة لمرض كورونا (كوفيد 19) بالتعاون مع شرطة محافظة جده مساء الأحد الماضي.

وتستهدف الحملة تعزيز الجانب الوقائي لاحتواء مرض كورونا .(كوفيد19) من خلال رفع درجة الوعي الصحي لفئات المجتمع المختلفة وطرق الوقاية منه، إلى جانب رفع مستوى المشاركة المجتمعية ، حيث أكملت "صحة جدة" جميع الاستعدادات اللازمة.

وناشد مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أهالي محافظة جدة بضرورة التعاون والتفاعل لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه الحملة، مؤكدًا أنه روعي في الحملة تنوع وسائلها لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، وتعديل السلوكيات الخاطئة المتداولة.

وأضاف "الصحفي" أن الحملة ستغطي جميع أحياء محافظة جدة وتتضمن زيارة الفرق الميدانية للمنازل لتقديم التوعية للسكان، وتوزيع المطبوعات التوعوية المدعمة بالصور التوضيحية لكيفية الوقاية من فيروس كورونا والمطبوعة بعدة لغات غير اللغة العربية، كما تتضمن الفعاليات محاضرات تعريفية ومعارض مصاحبة للحملة في عدد من المراكز التجارية وأماكن التجمعات السكانية والعمالية .

ويشارك في الحملة 700 شخص ومن المتوقع أن تزداد أعداد المشاركين الأيام القادمة لتشمل موظفي الأمانة والمتطوعين في هذه الحملة، وتغطي الحملة جميع أحياء محافظة جدة مع التركيز في المرحلة الأولى على أحياء "كيلو 14".

حضر انطلاق الحملة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العام الدكتور عبدالله الصحفي، وممثلة لإدارة التوعية الصحية الدكتورة أميرة بادخن وبمشاركة العقيد سليمان القحطاني من شرطة جدة.

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