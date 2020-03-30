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تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقم

للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا , تحليلاً لأكثر من 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازًا طبيًا، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وبالتزامن مع الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ عملت مختبرات الهيئة مؤخراً بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرّعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

وتحلّل الهيئة، عبر مختبراتها، نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتم تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً المُصنعَّة محلياً أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسية موزعة على مناطق المملكة التي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة, إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.

فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقم
سبق

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا , تحليلاً لأكثر من 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازًا طبيًا، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وبالتزامن مع الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ عملت مختبرات الهيئة مؤخراً بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرّعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

وتحلّل الهيئة، عبر مختبراتها، نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتم تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً المُصنعَّة محلياً أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسية موزعة على مناطق المملكة التي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة, إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:35 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:45 PM

تحليل 1400 عينة أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومعقم

للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ ظهور فيروس كورونا , تحليلاً لأكثر من 205 عينات من المعقمات، و1000 اختبار على منتجات غذائية و140 عينة دوائية و137 جهازًا طبيًا، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وبالتزامن مع الطلبات المتزايدة لتحليل المعقمات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ عملت مختبرات الهيئة مؤخراً بالطاقة القصوى على مدار الأسبوع، وسرّعت عملية التحليل لتستغرق 45 دقيقة حتى إصدار النتائج، وذلك من خلال تخصيص طواقم فنية وأخصائيي مختبرات من جميع الأقسام لأداء هذه المهمة.

وتحلّل الهيئة، عبر مختبراتها، نسبة الشوائب في المعقمات والمواد الخام للتأكد من نقاوتها وصلاحيتها للاستخدام في عمليات التصنيع، وتتأكد من دقة النتائج عن طريق سلسلة من الخطوات والإجراءات، ثم ترسل نتائج التحليل إلى الإدارات والقطاعات المختصة لاتخاذ اللازم إما باعتماد المنتج في حال كانت النتيجة مطابقة أو إيقاف المنتج إذا كانت نتيجته غير مطابقة للمواصفات.

وتعلن الهيئة باستمرار عن المنتجات المخالفة عبر موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ومنصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتم تشغيل المختبرات بشكل تكاملي مع قطاعات الهيئة من خلال إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على العينات الغذائية والدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً المُصنعَّة محلياً أو المستوردة، وذلك عن طريق خمسة مختبرات رئيسية موزعة على مناطق المملكة التي تفحص وتختبر وتحلل جميع العينات بحسب تخصص كل مختبر وتطابقها مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة, إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والفنية.

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