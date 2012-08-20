النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 36571 إصابة جديدة و19851 بتايلاند

3239 حالة بباكستان و2052 في كوريا الجنوبية و131 بمصر

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و540 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.358.829 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433589 حالة وفاة.

تايلاند

سجّلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و240 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و9 آلاف و710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و826 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1116886 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24783 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1002430 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 232589 إصابة.

كما سجّلت البلاد 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2197 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تمّ تسجيلها 285831؛ من ضمنهم 235317 حالة تمّ شفاؤها، و16647 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 36571 إصابة جديدة و19851 بتايلاند
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و540 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.358.829 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433589 حالة وفاة.

تايلاند

سجّلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و240 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و9 آلاف و710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و826 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1116886 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24783 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1002430 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 232589 إصابة.

كما سجّلت البلاد 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2197 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تمّ تسجيلها 285831؛ من ضمنهم 235317 حالة تمّ شفاؤها، و16647 حالة وفاة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
01:27 PM

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 36571 إصابة جديدة و19851 بتايلاند

3239 حالة بباكستان و2052 في كوريا الجنوبية و131 بمصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
485

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و540 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.358.829 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433589 حالة وفاة.

تايلاند

سجّلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و240 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و9 آلاف و710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و826 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1116886 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24783 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1002430 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 232589 إصابة.

كما سجّلت البلاد 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2197 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تمّ تسجيلها 285831؛ من ضمنهم 235317 حالة تمّ شفاؤها، و16647 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة